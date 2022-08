Tantos caftanes tiene Vicky Martín Berrocal en su maleta como días de verano nos quedan para lucirlos con sandalias planas

Aunque el verano va llegando a su fin, aún nos quedan muchos días de vacaciones para disfrutar por delante y lucir nuestros mejores looks. Y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro desde Punta Umbría. Pero lo mejor de todo es que nos está dejando la inspiración perfecta para que las que aún no nos hemos ido de vacaciones hagamos nuestra maleta. Y si hay algo que no falta este verano, y el pasado también, en la maleta de vacaciones de las mujeres que más saben de moda, eso es un caftán. Da igual el color, el estampado o la forma de llevarlo, es la prenda estrella y Vicky Martín Berrocal lo tiene claro. Da igual que sea con el bañador debajo para ir a la playa, como vestido con alpargatas para dar un paseo o con un toque de brillo para esas cenas más especiales. El caftán es el nuevo vestido boho del verano y llegó para quedarse en nuestra vida.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Vicky Martín Berrocal es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Punta Umbría, Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella.

Si el otro día, Vicky Martín Berrocal nos enamoraba con un caftán tie dye de nueva colección de Zara, hoy lo hace con este de lino midi, de escote de pico y cinturón en el mismo tejido. ¿La mala noticia? Que se lo compró en una tienda de Portugal, pero no os preocupéis porque en Massimo Dutti o Zara encontraréis modelos muy parecidos al de la diseñadora sevillana.