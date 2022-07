No se puede ser más sexy (y elegante) que Vicky Martín Berrocal rompiendo Instagram con este vestido midi ‘cut out’ de Zara

En modo diva total. Así es como Vicky Martín Berrocal ha roto Instagram con esta fotografía mientras la última casa de Picasso. Y lo ha hecho de la forma más sexy, demostrando cómo se tiene que llevar la tendencia del ‘cut out’ casi a los 50 años con este vestido midi de nueva colección de Zara. Un diseño que es perfecto para las noches de verano y con el que Vicky Martín Berrocal nos ha creado necesidad de ir a comprarlo este mismo viernes para meter en nuestra maleta de vacaciones ya sea en Marbella o para irnos a la Feria de Málaga.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Vicky Martín Berrocal nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace unos meses. Una de las grandes tendencias de este verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, Paula Echevarría y ahora Vicky Martín Berrocal son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

Vestido cut out (29,95€)

Vestido cut out. FOTO: Zara

Un vestido midi de nueva colección de Zara de escote pico y tirantes finos ajustables cruzado en espalda con detalle de aberturas y aplicaciones en delantero con ajo con abertura en espalda. Además, de cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

La tendencia del ‘cut out’ consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, es la pasarela de la calle quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta en moda.