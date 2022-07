La pasión turca de Vicky Martín Berrocal con esta falda de efecto pareo (y tipazo) que ha combinado con una camiseta de Zara para deslumbrar

Vicky Martín Berrocal ha cumplido un antiguo sueño pudiendo conocer junto a su madre y su hija, Alba Díaz, los puntos más turísticos de Estambul. La pasión turca para empezar el verano de la diseñadora sevillana por todo lo alto. Un viaje de ensueño en el que Vicky nos ha dejado diferentes looks para copiar, entre ellos, con esta falda negra de efecto pareo que ha revolucionado a sus seguidoras de Instagram que solo quieren saber de dónde es. Y finalmente ella nos lo ha resuelto, es de la firma de moda húngara Nanushka. Y aunque no es una marca con precios asequibles, la falda de Vicky Martín Berrocal no es de las prendas más caras que encontramos en su web.

Si hay un tipo de falda que triunfa cada temporada estival, es la de corte pareo. Y Vicky Martín Berrocal como buena amante de las tendencias lo sabe. Ya sean mini, midi o maxi, todas ellas resultan igual de estilosas y hacen efecto tipazo. Definen la figura, hacen tipazo, son elegantes y valen para toda ocasión como ha demostrado la sevillana. Aunque estemos acostumbrado a llevarlas en versión mini, la falda midi como la de Vicky es la ideal si queremos sumarle a su favorecedora silueta, un efecto alargador de piernas.

Falda Helia, de Nanushka (375)

Falda pareo. FOTO: Nanushka

Con una silueta envolvente favorecedora, la falda Helia está confeccionada con tela de rizo negra táctil para una silueta suave de línea A. El lazo lateral anudado sirve para definir la cintura como muestra Vicky Martín Berrocal que ha combinado la falda en cuestión con una camiseta de Zara de tirantes anchos. Demostrando así, una vez más, que el negro es un color perfecto también para las noches de verano y que además de ser elegante, estiliza siempre y también consigue resaltar el bronceado. Y eso, siempre nos gusta.