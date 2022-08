Cómo tener un amor de verano duradero, según los expertos

Dicen que la primavera la sangre altera. Pero, ¿y el verano? ¿cuántas veces hemos escuchado hablar que necesitamos un amor de verano como el que existió entre Sandy y Danny Zuko en ‘Grease? Los amores de verano surgen en entornos idílicos difíciles de mantener el resto del año. Y aunque no existe ninguna fórmula secreta, hay algunos consejos que se pueden seguir para mantener la llama encendida una vez termine la época estival.

Durante el verano, hay muchos cambios en nuestros organismo que hace que intensifiquemos muchas de las emociones que tenemos, relacionadas con nuestra faceta más amorosa. En concreto, una buena parte de nuestro organismo facilitar el enamoramiento entre jóvenes y no tan jóvenes. Pero, ¿por qué es esto? La llegada de las buenas temperaturas, los días más largos o el incremento de la luz son algunos de los motivos por lo que hace que nuestro cuerpo aumente los niveles de serotonina y el estado de ánimo aumente ligeramente. Todos estos factores intervienen en la motivación, la memoria, la atención e incluso la regulación de los movimientos corporales (recuerda, un buen baile nunca viene mal). Y, además, hay que añadirle las endorfinas que es un analgésico natural que aparece como respuesta al dolor o al estrés e incrementa el deseo sexual.

Parece que en esta temporada se unen muchos factores para que conozcamos a alguien o para que nos enamoremos, aquel recordado y soñado amor de verano. Pero, somos seres humanos y cuando las vacaciones terminan y hay que volver a la rutina, sale a relucir la verdadera cara que tenemos todos y las relaciones idílicas del verano, que han surgido en ocasiones excepcionales, suelen atravesar algunos problemas. Hemos hablado con los expertos de TherapyChat que nos han dado algunos consejos para lograr que nos se apague la chispa, como diría Lérica: ‘‘No dejar que la relación de pareja caiga en la rutina y planificar de forma conjunta escapadas a lugares que interesen a ambas partes y que desconozcan, puede ser una buena manera de continuar con el vínculo’', confiesan desde TherapyChat.

Llegados a este punto, es importante tener presente que si la relación no avanza, no necesariamente puede traducirse en algo negativo o provocado por el fin de la época estival ya que, muchas veces, simplemente es una muestra de que dicha relación no tenía una base sólida que le permitiera afianzarse.

Si algo hay importante en la vida es reír y disfrutar del cariño de nuestros compañeros de vida: ‘’a todas las personas nos gusta estar rodeados de otras que transmitan buenas sensaciones. Es fundamental que no se pierda la diversión en la pareja cuando nos enfrentamos a la rutina de nuestro día a día’', comentan los expertos. Además, la comunicación afectiva y la implicación en la pareja es algo importante, pensando que tenemos que cambiar los hábitos de una relación idílica de verano a una relación cotidiana: ‘’Debemos ser empáticos y si surge cualquier malentendido o duda, no dar por hecho que nuestra pareja tiene que adivinar lo que nos ocurre’', añaden.

Además, no olvidar el deseo por nuestra pareja y los proyectos de futuros, garantizarán la relación y convertirán un sueño de verano en una relación de amor duradero con la que vivir inmersos en las burbujas de amor: ‘’en una relación es importante que la rutina de nuestro día a día no nos haga perder la intimidad, el deseo de la pareja y que las dos partes vean planes de futuro juntos’', concluyen.

Tenemos que tener en cuenta estos consejos, pero no tomarlos al pie de la letra. Déjate llevar y verás como el amor llama a tu puerta para convertirse en lo que siempre soñaste.