Amor a primera vista al conjunto ‘made in Spain’ que escogió Marta Lozano para su luna de miel y sus vacaciones en familia

Marta Lozano está en la cima de su carrera profesional. Tras celebrar una boda de cuento de hadas, triunfar con su firma de belleza y lanzar su primer single con total éxito, ahora toca el verano y la influencer nos irá sorprendiendo con conjuntos de 10. Marta Lozano, tanto en las temporadas de frío como de calor, tiene los mejores looks y este año, no nos va a fallar. Ella es nuestra fuente de inspiración para ser la mejor vestida en las próximas bodas que tenemos, también lo es para esas prendas que tienen que ser cómodas y fresquitas, para estar elegantes y guapas en cualquier momento. La influencer, empresaria y cantante está de vacaciones con la familia y para disfrutarlas al máximo, metió en la maleta un conjunto de Laagam. La firma favorita de las influencers y celebrities mejor vestidas.

Inés Arroyo es la diseñadora y fundadora de Laagam. Esta firma española se fundó en 2017, y desde ese momento, todas queremos llevar alguna prenda de la firma. Las influencers como Marta Lozano, suele apostar por Laagam y más en verano. Sus diseños se caracterizan por ser coloridos, con estampados tropicales y con todas las tendencias del año que le corresponde. Sigue leyendo y conoce cómo es el conjunto de Marta Lozano.

¿Has visto el conjunto como de bonito es? Marta Lozano nos cuenta en Instagram, que lo escogió para su luna de miel y desde entonces, no lo suelta. Lo entendemos, porque al ser dos piezas, nos permite jugar con las prendas y utilizarlas para hacer otras combinaciones y así tener nuevos looks.

Story de Marta Lozano. FOTO: @martalozanop

No podemos añadir más motivos para explicar por qué este conjunto, tiene que estar en tu armario o maleta. No obstante, hay otro tipo de estampados en este conjunto, pero nosotras nos quedamos con el look de Marta Lozano. Por cierto, está rebajado.

SYRAH TOP (42€)

Crop top en morado oscuro. FOTO: Laagam

FALDA SYRAH (49€)

Falda midi con estampado en color morado oscuro. FOTO: Laagam

Un crop top y falda midi es un match con éxito asegurado. Marta Lozano nos enseña cómo es el conjunto estrella de este verano