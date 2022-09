Nieves Álvarez: “No viviría en otra ciudad que no fuera Madrid "

Como diría Javier Aznar, “las mujeres de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y esa mujer septiembre perfectamente podría ser Nieves Álvarez, rebosando energía y pasión por lo que hace. Yves Saint Laurent dijo en varias ocasiones que sus heroínas favoritas eran sus modelos. Y Nieves Álvarez lo sería. Una mujer empoderada que en sus 30 años de carrera está orgullosa de todo lo que ha conseguido y lo que le queda por soñar. Porque si hay una modelo icónica en España es Nieves Álvarez. Lleva ya 30 años sobre las pasarelas, 10 como presentadora del programa Flash Moda y además es diseñadora. Directa del Festival de Venecia ha llegado a Madrid para presentarnos su tercera colección cápsula de Nieves Álvarez x The Extreme Collection.

Una colección que lleva por nombre ‘Madriz’, en honor a la ciudad que visto crecer a Nieves Álvarez. Porque Madrid es la ciudad del dinamismo, de las oportunidades, de la universalidad. Es ese atardecer a los pies de Debod, un paseo sin destino por su Gran Vía, y un chotis de San Isidro. De los bailes hasta la madrugada, de “nos tomamos la última y nos vamos”. Madrid es con ‘d’ final pero, para los madrileños, también con ‘z’ sin acento y con finura. Porque “de Madriz al cielo”, y ¡nada más!

La colección está compuesta por siete blazers, cuatro pantalones, un chaleco y dos abrigos que combinan referencias atemporales, ecológicas y vanguardistas, y que aportan una esencia impecable para esta temporada. La gama cromática es un paseo visual por las tonalidades clave de Nieves, el negro, el blanco y el rojo predominan como colores base. Y quién mejor que la propia Nieves Álvarez para contarnos todos los detalles de esta tercera colección. Pero no solo eso, hablamos con ella de la vida, de las mujeres madrileñas y recordamos a la Reina Isabel II. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle de La Razón con Nieves Álvarez!

Madriz, la nueva colección de Nieves Álvarez x The Extreme Collection. FOTO: Mario Sierra

¿Qué tal Nieves? Cuéntanos tu secreto para llegar a todo, porque directa del Festival de Venecia a grabar con Flash Moda y ahora estás aquí para presentarnos tu tercera colección con The Extreme Collection...

(Risas) Pues eso me preguntaba yo esta mañana a mi misma...

¿Y has encontrado la respuesta?

Con mucha cabeza, concentración y organizándome mucho. Pero también a las personas que me ayudan a gestionar todo esto. Pero a veces tengo tantas cosas en la cabeza que no sé ni con que estoy. Justo ahora que me estaba maquillando Pilar Lucas, le decía es que a veces no sé donde estoy, entre que te llama todo el mundo... Llevamos todos un ritmo que no puede ser saludable.

Decías organización, entiendo que eres de las que lo tienen todo bien apuntado en la agenda.

No, no, vivo de las notas del móvil. Aunque es verdad que desde que empecé hace 10 años con Flash Moda he recuperado mucho la memoria al tenerme que aprender los guiones de memoria y la verdad es que me acuerdo de todo. Hay veces que sin apuntármelo, me saltan las alarmas mentales en la cabeza. Pero es verdad que soy muy organizada, metódica, demasiado a veces y todo.

Y llegas para presentarnos esta tercera colección con The Extreme Collection, Madriz, ¿cómo se visten las mujeres de Madrid para Nieves Álvarez?

Me he inspirado en la ciudad. Muchas veces me preguntan, ¿en que ciudad vivirías? He vivido en Nueva York, en París, en Milán, en Roma, pero viviría en Madrid. Me encanta la luz de mi ciudad, la gente, la arquitectura, me encanta el dinamismo de Madrid. Yo soy una mujer súper urbana, entonces en eso me he inspirado, en la mujer de Madrid que se mueve, que entra, que sale. Madrid es una ciudad muy social, que no para. A veces salgo por la mañana y con lo mismo que he salido a trabajar me voy a cenar. Entonces de eso se trataba, de crear prendas que sean básicos en tu armario y que los puedas llevar a trabajar con una bailarina y mi mocasín y por la noche te plantas el tacón y vas perfecta. No hay una prenda que sea más sofisticada, elegante y sexy que una mujer con una americana. Me parece que transmite la fuerza, la elegancia de una mujer con ese toque masculino que te da esa fuerza y esa sensualidad que no te da otra prenda.

Una americana que también está siendo muy protagonista de los looks de día en el Festival de Venecia. No se si estarás de acuerdo con nosotros los periodistas, pero nos da la sensación que hacía años que no vivíamos looks tan potentes y se arriesgaba tanto en Venecia.

¡Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo! Y eso es lo bonito, que arriesguemos. Muchas veces nos dicen, no es demasiado. Pero si no arriesgamos en este tipo de eventos, ¿cuando? El otro día hablaba con un representante de actrices, y es verdad que ya se han dado cuenta de lo importante que es su imagen, de como van vestidas, de los contratos de belleza... La moda forma parte del mundo del cine, y el cine del de la moda. ¿Qué sería de una actriz si no tuviera una buena imagen para interpretar su papel? Son dos aristas que están muy unidas. Es la vuelta del glamur y de soñar. Y en el Festival de Venecia tanto los hombres como las mujeres están arriesgando este año. Timothée Chalamet bestial su estilismo... Son dos industria que se dan la mano.

De todos los proyectos de moda que haces, este de The Extreme Collection es el más 360... Participas en el diseño, eres imagen...

¡Sí! Participo en todo, desde el momento que decidimos que vamos a hacer, hasta la fotografía, todo. Pero hoy en día a la hora de trabajar, ya no es solo importante que el proyecto me guste y me apasione, es muy importante la parte humana, necesito tener química con las personas y eso es lo que me pasó con The Extreme Collection. Me río mucho, y para mí, reírme trabajando es la parte más importante del éxito. Y esa buena química luego se transmite en todo lo que hacemos. Ya son mi familia”.

Si pudieras escoger una chaqueta de la nueva colección, ¿a qué mujer histórica se la pondrías?

No creo que tiene que ser famosa, se la pondría a cualquier mujer de la calle. Toda mujer con su estilo encuentra una chaqueta que se adapta a lo que ella es. No pienso en mujeres icónicas a la hora de diseñar, pienso en lo que me rodea. Me inspiro mucho en la calle, en lo que veo. Porque al final la calle dicta la tendencia, lo que la gente se pone es lo que se compra y me gusta mucho fijarme en lo que le gusta a la gente.

Hablando de mujeres icónicas, te leía hace unos meses en una entrevista, que cuando se te acercan chicas a pedirte una fotografía y te dicen que para ellas eres un icono de mujer, no te gusta...

Es que pienso, ¿yo? Yo que voy a ser un icono... El otro día llegué al Festival de Venecia y me esperaban señores con fotos mías de hace muchos años... Y yo pensando, ¿de dónde las han sacado? (risas). Esas cosas aún me sorprenden mucho. Pero siempre me quedo con una sonrisa porque todo el mundo me trata con mucho cariño y respeto. No he tenido nunca malas experiencias y siempre se me acercan con cariño o admiración. Se me acercan señoras por la calle y me dicen que no me quieren molestar pero que querían saludar. Y eso hoy en día que vivimos con un teléfono y parece que es un atraco y todo el mundo tiene derecho a hacerte una foto o un vídeo...Cuando se te acercan con tanta educación es un placer.

También te leí decir que no te cambiarías por una chica de 17 años, pero, ¿qué le dirías a las Nieves Álvarez de 17 años?

Bueno unas cuantas cosas... (risas). Aunque a veces pienso que me arrepiento de algo, luego digo, si no hubiera sido así a los 17 años, no sería la mujer que sería hoy. Entonces si estoy aquí y me siento bien conmigo misma, es que el camino que he hecho no ha sido el equivocado, lo he hecho bien. ¿Qué tengo cosas que mejorar? Muchas. ¿Qué tengo mucho que aprender? Mucho. Pero quizás, que soy muy responsable. Y eso lo he sido con 40 y con 17 años. Y a veces cuando veo a estas chicas de 17 años que viven de otra manera, digo, podría haber sido más loca (risas).

Para acabar, ahora que acabamos de conocer la triste noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II, se habla mucho del icono de estilo que fue Lady Di, pero Isabel II también ha sido un icono de estilo. ¿Cómo la recuerdas?

Yo me quedo con su gama de colores. Pienso en la Reina Isabel II y pienso en el color. Es impresionante, sus vestidos, sus abrigos, la gama cromática... El monocolor que ahora tanto se lleva. Es una adelantada a los tiempos, ella lo llevó antes que nadie. Me quedo con eso y con esa sobriedad, ese estilo tan rígido y tan propio para ella.