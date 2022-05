Los 12 puntos de la moda (y la elegancia) son para Nieves Álvarez y su lookazo ‘made in Spain’ de Redondo Brand en Eurovisión 2022

Si hay algo que todos los ‘eurofans’ esperamos año tras año es el momento de las votaciones y los famosos “12 points”, y un año más, la modelo Nieves Álvarez ha sido la encargada de comunicar las votaciones de España a todo Europa con esa elegancia y glamur natural que la caracteriza. Y para esta final de Eurovisión 2022, Nieves Álvarez ha dado los puntos desde la ciudad alicantina de Benidorm después de enseñarnos durante todo el día como se preparaba y relajaba desde el espectacular Asia Gardens Hotel & Thai Spa que se ha convertido en uno de los hoteles favoritos de todos los famosos patrios. Y hablando de maravillas, que decir del diseño rosa fucsia de satén con manga con volumen de Redondo Brand que ha lucido la modelo.

La modelo madrileña ha repetido por quinta vez consecutiva como portavoz del jurado. En anteriores ocasiones, la pudimos escuchar durante la celebración de Eurovisión en Kiev (2017), Lisboa (2018), Tel Aviv (2019) y Róterdam (2021) y siempre apostando firmemente por la moda española. Sus últimos looks para Eurovisión también han sido de diseñadores españoles como esta noche; Roberto Diz (2021), Fernando Claro (2019), Juan Avellaneda (2018) y Ana Locking (2017).

El responsable del look de Nieves Álvarez es el diseñador Jorge Redondo, arquitecto de formación y actual director creativo de Redondo Brand, una firma que fundó en 2019 y con la que ha conseguido lo que a muchos les cuesta casi una vida. ¿Quién no conoce a Redondo Brand? Tanto si eres experta o no, de la moda española, Redondo Brand es la firma favorita de nuestras influencers o celebrities favoritas como: Paula Ordovás, Eugenia Martínez de Irujo o María Pombo. Llevar un look del diseñador, Jorge Redondo, es una apuesta segura de llevar el mejor conjunto del evento, boda o compromiso social. Jorge Redondo conquistó las redes sociales en sus inicios, consiguió que hasta la Reina llevara sus bolsos y ahora se dispone a arrasar en la pasarela con una firma de claras raíces españolas donde el rojo y el juego de volúmenes y volantes se han convertido en su ADN más reconocible. Y además, hoy está viviendo con nosotros la gala de Eurovisión en el directo de TikTok de La Razón.

