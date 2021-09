Nieves Álvarez presenta su colección para The Extreme Collection: “He hecho cada diseño pensando en mis amigas y en que chaqueta llevaría cada una de ellas”

Magia y moda. Así podemos definir la velada de anoche en el hotel Wellington de Madrid. Y es que cuando la moda, el gusto, la elegancia y la pasión por cada una de estas cosas se junta, solo puede salir un desfile de éxito. Y es que la firma española The Extreme Collection y la modelo Nieves Álvarez han unido fuerzas y talento ‘made in Spain’ para realizar su primera colección cápsula: una edición limitada que refleja los años de experiencia de la modelo en las pasarelas más importantes del mundo. La modelo y presentadora ha aprovechado la presentación de la firma española The Extreme Collection en MADRID ES MODA, dentro de la Semana de la Moda de Madrid, para mostrar al público la esperada colección cápsula.

The Extreme Collection x Nieves Álvarez. FOTO: Mario Sierra

El hotel Wellington de Madrid fue el escenario de la presentación de esta cápsula, a través de un desfile en su espectacular terraza donde los asistentes pudimos disfrutar de 3 pases, con The Extreme Collection x Nieves Álvarez como culmen del desfile. La colección, fruto de la unión entre The Extreme Collection y Nieves Álvarez, consta de 8 piezas: tres prendas de punto y cinco blazers realizadas en edición limitada, en la que se han sabido mezclar los conceptos de la sastrería tradicional y la confección mas artesana con una elegancia renovada y vanguardista que convierten a cada una de sus creaciones de esta nueva colección en piezas de coleccionista. Aviso, te vas a enamorar de cada una de ellas. Y no solo las amigas de Nieves Álvarez las van a necesitar en su armario. ¡Nosotras también!

No te pierdas la charla de Lifestyle con Nieves Álvarez en la presentación de su nueva colección cápsula para The Extreme Collection.

The Extreme Collection x Nieves Álvarez. ¡Hola Nieves! ¿Qué tal? Primero de todo, ¿cómo llegó la propuesta para realizar esta colección? Entiendo que no dudaste ni un minuto.

Me llamaron para reunirme con ellos y contarme esta colaboración y no lo dudé. Conozco perfectamente la trayectoria histórica de esta marca, su buen hacer e involucrarme con una prenda que es imprescindible en mi armario y en mi día a día.

Acostumbra a estar al otro lado de la cámara durante toda la carrera, supongo que ha sido un sueño realidad poder diseñar tu propia colección para mujer después de haberlo hecho para los más peques de la casa.

He estado 10 años haciendo ropa de niños con lo cual conozco muy bien la cadena de producción y he tenido la oportunidad de estar en los grandes ateliers de los diseñadores, con lo cual la parte creativa no me es desconocida. Pero ha sido muy fácil unir sinergias, ambas partes nos hemos entendido perfectamente.

¿Cómo ha sido diseñar cada prenda de esta colección cápsula para The Extreme Collection?

Ha sido un aprendizaje increíble y donde no he querido perder el ADN de The Extreme Collection. He cogido clásicos de la marca y los he hecho míos.

The Extreme Collection x Nieves Álvarez. FOTO: Mario Sierra

Clásicos que has hecho tuyos, ¿en qué te has inspirado para la colección?

Prendas atemporales, cortes bien definidos, bordados tridimensionales...

¿Te has imaginado a alguna mujer en concreto llevando estas chaquetas a la hora de diseñarlas?

Por supuesto y se que estilo corresponde a cada una de ellas. Pensaba en amigas y decía esta se la pondrá ella …

Rojo, negro, espaldas de lo más especiales... Entiendo que has querido hacer piezas únicas y atemporales que se conviertan en un fondo de armario para toda la vida.

Exactamente, con un toque moderno, detalles que las hagan únicas pero que no sean estacionales, queríamos básicos para combinar de muchas formas .

Si tuvieras que definir esta colección con una frase...

¿Puedo llevar tu blazer?

Después de ver la colección siendo ya una realidad, ¿te gustaría seguir en el lado del diseño para mujeres?

Por supuesto, me encanta desarrollar mi parte más creativa y eso que esta colección la hemos comenzado en la época más complicada para nuevas aventuras.

The Extreme Collection x Nieves Álvarez. FOTO: Mario Sierra

CRÉDITOS

Fotógrafo: Mario Sierra

Make up and hair: Pilar Lucas

Styling: José Herrera

Styling assistant: Samuel Sanz