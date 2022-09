Tamara Falcó y el ‘traje chaqueta de la venganza’ para ser toda una jefaza de la moda (y el empoderamiento) tras romper su compromiso con Íñigo Onieva

Y nosotras solo podemos aplaudir a Tamara Falcó. Por dar la cara, por demostrar que las mujeres no somos las que nos tenemos que esconder cuando nuestra pareja nos es infiel y por dejar claro que en los últimos años hemos avanzado mucho. Gracias, Tami, por alejarnos de la imagen que todas tenemos en nuestra retina, de Chenoa llorando, en chándal, por la infidelidad de David Bisbal. Porque Tamara Falcó se ha puesto su ‘vestido de la venganza’ para volver al trabajo después de romper su compromiso con Íñigo Onieva. “Gracias a la prensa y perdón por no haberos creído antes. Esroy contenta de que hayan salido los vídeos antes de casarme”, ha dicho Tamara Falcó en ‘Sálvame’. Tamara Falcó ha reaparecido de lo más guapa con el traje negro de la venganza, cuello subido con volantes, coleta baja y pendientes largos de brillos. Y eso sí, muy maquillada para que no se note todo lo que ha llorado.

Primeras imágenes de Tamara Falcó llegando al evento. FOTO: SALVAME

Porque hay muchos vestidos inolvidables de Lady Di, pero quizá el firmado por Christina Stambolian, es el que tiene una de las historias más interesantes y significativas con todo lo que representó y representa. El eterno Little Black Dress que hoy es conocido como el ‘vestido de la venganza’. Sin embargo, más que un revenge dress, podríamos hablar de él como una declaración de libertad y de una confirmación del nacimiento de una nueva Diana como royal y como celebrity. Y eso es lo mismo que ha pasado esta tarde con Tamara Falcó y su ‘traje de la venganza’ para reaparecer tras conocer la infidelidades de Íñigo Onieva y romper en tan solo 48 su compromiso.

*Artículo en construcción