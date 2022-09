Tamara Falcó se convierte en la invitada perfecta de boda de otoño (a la espera de la suya) con el vestido cut-out más elegante de su marca

Tamara Falcó ya ha dejado de ser una niña pija a la que todo le afectaba, para convertirse en una mujer empoderada que no se esconde. Y lo ha vuelto ha demostrar una vez más después de salir al paso y dar la cara después de emitirse un vídeo de Iñigo Onieva besándose con otra chica. Sí, amigas, todo eso un día después de que Tamara Falcó anunciara su pedida y próxima boda con Íñigo Onieva. Y no se ha marcado un Chenoa, ella ha salido divina y de lo más en tendencia para ser la invitada perfecta a una boda de otoño mientras espera la suya el próximo junio. Aunque visto lo visto a lo mejor la cancela antes. Pero aquí estamos nosotras, para apoyar a Tamy y creer en el amor de esta pareja. Y por su puesto para necesitar este vestido de color violeta de su colección con Pedro del Hierro, que encima está rebajado y te convertirá en la invitada perfecta de todas las bodas de otoño. Todo eso, mientras esperamos con ansias el vestido de novia de Tamara Falcó que apostamos será de Carolina Herrera. Hagan sus apuestas, porque la marquesa es mucha marquesa y ya ha dejado claro que no va a dejar que nadie le amargue su sueño de casarse.

Tamara Falcó de invitada perfecta junto a Íñigo Onieva. FOTO: GAA GTRES

Pero vamos a lo que nos ocupa en esta sección, la maravilla de vestido de invitada de boda de Tamara Falcó que además de resaltar el bronceado veraniego que aún lucimos, también hace efecto tipazo y es tendencia máxima. Se trata del vestido Nazari, con un color violeta, aunque en su web ponga burdeos, precioso. Realizado en crepé mate, con escote pico con nudo y detalle cut-out tan en tendencia en el frontal. Además, la falda midi evasé y la manga entallada resultan muy favorecedoras. Un vestido perfecto para todas las bodas de otoño que tenemos por delante.

Nazari Vestido de escote pico, de TFP (289 euros)

Vestido Nazari. FOTO: TFP by Pedro del Hierro

Si tienes una boda de otoño, necesitas un vestido como el de Tamara Falco.