Nuria Roca tiene claro que este mes de octubre el traje se lleva con chaleco sastre y de cuadros

Nos lo anunciaron en verano, y Ana de Armas nos lo confirmó en Venecia. Este año el traje se lleva con chaleco. Y a nosotras no nos puede gustar más esta tendencia de jefaza de la moda para las mujeres empoderadas. Y hablando de mujeres empoderadas y de jefazas, no podríamos hablar de otra mujer que de Nuria Roca. Y es que no hay día que Nuria Roca no salga en televisión, que no nos cree una necesidad de moda. Da igual que sea en su programa de La Sexta o en ‘El Hormiguero’ de Antena 3, que siempre necesitamos copiarla. Y esta vez no podía ser menos con esta traje con chaleco que le vimos en su programa y en su cuenta de Instagram, nos robó el corazón y ahora nos acaban de chivar de dónde es. Ya sabemos que el traje de la presentadora valenciana es de la firma italiana, Momoni, y nosotras lo necesitamos en nuestro armario.

El chaleco de traje lleva meses siendo tendencia y este otoño lo vamos a seguir llevando debajo del traje. Palabra de Ana de Armas y de Nuria Roca. Su clásico formato sastre está para llevarse solo o acompañado e incluso a la oficina, a diferencia de su modelo confeccionado en punto. ¿Que no eres de llevar traje? Pues cuando veas a Nuria Roca con este chaleco sartorial de cuadros, se va a convertir en tu uniforme de trabajo.

Las chicas que más saben de moda combinarán sus pantalones de vestir con chaleco de sastre en octubre, eso lo tenemos claro. Y cuando bajen aún más las temperaturas, lo llevaremos con camisa debajo y con la blazer a juego encima.

Chaleco Camedrio, de Momoni (255 euros)

Chaleco cuadros. FOTO: Momoni

Pantalones Grecale, de Momoni (298 euros)

Pantalón traje cuadros. FOTO: Momoni

En esta ocasión, Nuria Roca, ha elegido un conjunto de chaleco y pantalón de la firma italiana Momoni que combina con una camisa blanca, un look súper elegante y perfecto para el otoño. Un chaleco de cuadritos en tonos beige, marrón y amarillo, a juego con el pantalón y una camisa blanca debajo.