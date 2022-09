Nuria Roca se va de compras a Mango y se pasa el juego de las tendencias con este vestido de animal print de lo más sexy

Es un hecho que no podemos ser más fans de los looks de Nuria Roca en ‘El Hormiguero’ cada jueves. Porque si hay algo que siempre hace la presentadora valenciana es jugar con la moda, las tendencias y siempre saliendo de su zona de confort y arriesgando. Porque la moda es eso, un juego y arriesgarse. Y además de apostar por moda española, Nuria Roca siempre apuesta por prendas coloridas con las que enamorarnos cada jueves. Y esta noche de jueves no podía ser menos apostando por un vestido de nueva colección de Mango. Pero no un vestido cualquiera, si no un vestido de lo más sexy con el que apuesta por las tendencias de otoño 2022 que todas llevaremos a la calle y a nuestro armario aunque a priori digamos que las detestamos. No estamos hablando de otra tendencia que del estampo animal que ya triunfó en la pasarela y ahora lo va a hacer en las calles de nuestras ciudades y también en los escaparates. ¿La mejor manera de dar la bienvenida al otoño? Nosotras nos vamos de compras a Mango para copiarle el vestido más sexy a Nuria Roca. Porque es una prenda de esas que te pones y te empoderas sola.

Cada temporada el animal print pasa a ser uno de los estampados que más interés acapara sobre la pasarela. Y esta no va a ser menos. Porque este otoño, ya podrás llevar el animal print tengas 20 o más de 50 años. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido llevarlo en total look. Porque el animal print vuelve esta nueva temporada con fuerza y Nuria Roca lo tiene claro con este vestido de Mango.

Vestido animal print, de Mango (25,99 euros)

Vestido animal print. FOTO: Mango

Se trata de este vestido de animal print largo con tejido elástico y semitransparente con estampado de leopardo. De manga larga y ceñido al cuerpo. Además, para arriesgar más, Nuria Roca lo ha combinado con unas botas rojas. O cómo diría Sebastián Yatra, es “la que baila reguetón con tacones rojos”.