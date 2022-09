Las chicas que mejor visten de Madrid tienen claro que esta falda satinada de Zara se lleva con chaleco sastre y botas cowboy como Grace Villarreal

Ay amigas, como se nota que ha arrancado la Semana de la Moda de París porque este martes todos los looks de nuestras celebrities e influencers nos llegan desde la ciudad del amor. Además de las ‘red flags’ de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, o el lookazo sexy de Sara Carbonero y Paula Echevarría desde París, también Grace Villarreal nos ha enamorado con esta falda satinada de Zara perfecta para el otoño. Y no puede ser más chic y tendencia como lo ha combinado. Porque se ha marcado un estilismo de esos que no puede ser más tendencia este otoño 2022 con tres prendas que no vamos a dejar de ver en los looks de las chicas que más saben de moda de Madrid: falda satinada de Zara+chaleco sastre + botas cowboy.

Porque si el otoño pasado los chalecos que triunfaban eras los de punto, este año son los chalecos sastre, y todas las insiders de moda como Grace Villarreal lo saben. El chaleco sastre tiene sus orígenes inicialmente en el armario masculino y se incorporó en el mundo femenino en el siglo XX gracias a la firma Yves Saint Laurent, que lo incorporó al armario de la mujer y este otoño 2022 vuelve con más fuerza que nunca.

El look de otoño de Grace Villarreal. FOTO: @gracyvillarreal

En diferentes largos o materiales, un poco más abiertos, con botones o cremallera, hay infinidad de opciones en cuanto a su estructura para el chaleco sastre. Y de lo más versatil, pero nosotras nos hemos enamorado de este de Sandro que Grace Villarreal luce en París con falda midi satinada de Zara y botas cowboy de lo más especiales.

Falda midi satinada, de Zara (39,95 euros)

Falda midi satinada. FOTO: Zara

Porque son prendas que ves por separado y no llegas a imaginarte que juntas harán este lookazo, pero ha llegado Grace Villarreal para marcarnos el camino de las tendencias de este otoño 2022.