Ana de Armas se viste de Marilyn Monroe para brillar en Hollywood con esta fantasía de vestido halter de Louis Vuitton con lentejuelas

Seguimos viviendo un sueño. Si no teníamos bastante con los looks de fantasía que estamos viviendo y disfrutando todos los que amamos la moda en el Festival de Venecia y del Festival de Deauville, Ana de Armas ha vuelto a aparecer en Los Ángeles para el estreno de ‘Blonde’ con una maravilla de vestido halter de Louis Vuitton con lentejuelas plateadas y doradas. Una fantasía. “Soy mujer como ella, misma edad e industria. Si algo tenía claro es que la entendía. Mi cuerpo me pertenece a mí. Marilyn Monroe no tuvo ese lujo”. Y con todo eso, ¿podemos tener más ganas de que se estrene ‘Blonde’? Ya os decimos que no. Y en la redacción de Lifestyle vamos a ser de los que no van a esperar al estreno en Netflix y vamos a ir al cine para poder ver a Ana de Armas como Marilyn Monroe”.

Ana de Armas arrives at the premiere of "Blonde," Tuesday, Sept. 13, 2022, at TCL Chinese Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) FOTO: Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Ana de Armas sigue enamorando gracias a Blonde, el biopic en el que se adentra en el papel de la icónica Marilyn Monroe y con el que sigue de promoción antes de que el 23 de septiembre se estrene en los cines de España y el 28 de septiembre en Netflix. Solo hace falta ver sus últimos looks de alfombra roja para darse cuenta de que está en su mejor momento, y no solo profesionalmente como actriz, si no en el momento que mejores estilismos y más cuidados está llevando.

A nosotras nos ha robado el corazón en el Festival de Venecia con sus trajes, americanas, faldas y ese estilo marinero colegial con el que tanto ha triunfado. Y por si teníamos poco, este fin de semana Ana de Armas ha aparecido en el Festival de Deauville con otra maravilla de vestido de Louis Vuitton que la vistió también en Venecia. Y esta madrugada lo ha hecho desde los Ángeles con otra fantasía de vestido de la firma.