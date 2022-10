Nuria Roca es la jefaza máxima combinando el estampado animal más tendencia y apoyando a las marcas españolas

Siempre arriesga, siempre juega con la moda y siempre apoya a la moda. Esos son tres de los pilares básicos que nos gusta del estilo de Nuria Roca. Y un jueves más por la noche lo ha vuelto a demostrar en ‘El Hormiguero’. Pero esta vez no ha combinado los colores más llamativos como le gusta hacer, si no que ha combinado los estampados más potentes. Y es que si hay un estampado estrella este otoño, ese es el estampado animal. Por eso Nuria Roca ha querido arriesgar combinando el estampado de leopardo con el de cebra y se ha marcado un lookazo de marca española que se ha convertido en nuestro favorito de los últimos meses de la presentadora valenciana.

Las tendencias de otoño 2022 que todas llevaremos a la calle y a nuestro armario aunque a priori digamos que las detestamos. No estamos hablando de otra tendencia que del estampo animal que ya triunfó en la pasarela y ahora lo va a hacer en las calles de nuestras ciudades y también en los escaparates. Cada temporada el animal print pasa a ser uno de los estampados que más interés acapara sobre la pasarela. Y esta no va a ser menos. Porque este otoño, ya podrás llevar el animal print tengas 20 o más de 50 años. Ni envejece, ni es vulgar ni está prohibido llevarlo en total look. Porque el animal print vuelve esta nueva temporada con fuerza y Nuria Roca lo tiene claro con este conjunto de la firma española Thais Amich.

En esta ocasión, Nuria Roca ha combinado pantalón y camisa con estampados de leopardo y de cebra a tono. La blusa es el modelo Abril en animal print de leopardo. Una prenda llena de color y energía, de corte oversize está confeccionada en una viscosa sostenible con una caída maravillosa que Nuria Roca ha combinado con el pantalón Deo en estampado de cebra en mismos tonos. Deo es un pantalón palazzo con volumen en bajo y goma en cintura trasera.