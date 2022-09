Todas las invitadas de otoño van a querer copiarle a María Pombo el look más años 60 (saliendo de su zona de confort) para todos los eventos

Saliendo de su zona de confort y deslumbrando. Así ha aparecido María Pombo en un evento en Madrid, haciendo caso finalmente a su ‘hair creative’ de confianza, Jesús de Paula. Aunque eso sí, antes del evento, Maria Pombo ha lanzado hasta un directo en Instagram para que sus seguidores le dijeran que le cambiara el peinado, ya que la influencer no se veía con él. Pero sin duda, hace tiempo que María no estaba tan guapa. Y es que ponerse en las manos de Jesús de Paula siempre es un acierto, si no que se lo digan a Aitana, que siempre confía en el. Un look de lo más años 60 inspirado en una de las coletas más icónicas de la historia, que María Pombo ha acabado de elevar con una maravilla de conjunto de Teresa Helbig con mucho brillo. Y es que ya sabemos, que una mujer Helbig nunca pasa desapercibida.

La coleta sigue siendo la estrella de la temporada que acabamos de estrenar. Ya sea ultrageométrica y rotunda, pero María Pombo se ha decidido finalmente por la cola de caballo que lucía Catherine Deneuve en los 60′s, una de las más icónicas de la historia.

María Pombo como invitada ideal con un toque años 60. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

El mito francés supo explotar la versatilidad de la coleta, allá por los años sesenta. Nos encanta esta versión ligeramente ahuecada y en forma de sofisticado recogido que da lugar a una cascada de ondas rubias que Jesús de Paula ha homenajeado con el look de María Pombo para este evento de Dior en la Plaza España de Madrid. El dress code del evento era dorado y blanco y la influencer ha acertado con esta maravilla de traje de blazer crop y falda en blanco y con lentejuelas de Teresa Helbig, de la mano de la estilista Ana Capel que ha conseguido que María Pombo fuera de las mejores vestidas de la noche.