Las chicas más modernas van a amar la falda de tul de Zara que ya lleva María Pombo de la forma más sexy y fuera de su zona de confort

No podía ser de otra manera, María Pombo tenía que estar en el desfile de Redondo Brand en esta MBFW Madrid para apoyar a su querido Jorge Redondo, por algo es el diseñador estrella y favorito de todas nuestras influencers y también de la redacción de Lifestyle de La Razón. Talento a raudales, juventud y humildad. Ese es Jorge Redondo y con esa fórmula nos ha enamorado a todas con sus diseños que son un sueño hecho realidad para las amantes de la moda. Y en ese desfile hemos visto a María Pombo en IFEMA en un día lluvioso como el que hacía ayer en Madrid, con un look fuera de su zona de confort, de lo más sexy y arriesgando. Y eso no nos puede gustar más. Porque la moda es para eso, para jugar y atreverse. Y María Pombo lo ha hecho con esta falda de tul de nueva colección de Zara tan en tendencia que ha combinado con un sujetador y una blazer oversize de efecto piel. Toda la tendencia que podemos pedir a este otoño 2022 resumida en un look. Y ese es el de María Pombo. Si tienes que ir a MBFW Madrid, ya sabes, copia el estilos de la influencer para triunfar.

Porque solo hace falta entrar a la web de Zara para ver que está toda la web llena de faldas y vestidos de tul y eso solo puede querer decir una cosa, que Marta Ortega quiere que todas caigamos rendidas a esta tendencia este otoño 2022 y las influencers patrias ya lo han hecho. Porque no solo ha sido María Pombo con esta falda de Zara. Solo hace falta abrir Instagram para no dejar de ver todos los vestidos y faldas de tul de Zara. Sí, amigas, estamos ante un plaga Zarera.

Falda tul estampada, Zara (39,95 euros)

Falda tul estampada. FOTO: Zara

Lo que tenemos claro es que este otoño 2022 necesitamos una prenda de tul en nuestro armario y María Pombo lo tiene claro.