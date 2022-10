Nos hemos enamorado del cárdigan rosa de María Pombo y las chicas más pijas de Madrid querrán copiarlo desde hoy mismo

Llegó el mes de octubre y el momento más esperado del año, el cambio de armario. Ya asentados en nuestra rutina necesitamos convertir nuestros looks aburridos (o no) de entretiempo, en looks irresistibles para conquistar un mes que viene pisando fuerte. Y, María Pombo tiene la solución perfecta para huir de los colores más comunes, en esta temporada. Desde que sabemos que el rosa será uno de los grandes triunfadores del otoño, la influencer no deja de darnos looks en este color que aporta vitalidad a nuestro días y que las expertas en moda ya tienen en su armario. Pero, esta vez es diferente, María Pombo nos ha descubierto su última adquisición y nos ha enamorado. Si hay algo que necesitamos en nuestro armario, este año, es el cárdigan rosa de María Pombo.

María Pombo con cárdigan rosa de su propia marca FOTO: instagram

El frío está acechando nuestros días y María Pombo nos trae la propuesta perfecta para desafiar al otoño, un look que todas las chicas más pijas de Madrid están deseando copiar desde hoy mismo. No lo hemos podido resistir y queremos fichar el nuevo cárdigan rosa de Tipi Tent. Se trata de una prenda exterior con el color de la temporada, mangas abollonadas y botones perlados. Ya sabemos que María Pombo es la mejor embajadora de su marca pero, con esta prenda, marcará un antes y un después. Todas necesitamos esta chaqueta en nuestro armario para combinarlo con una falda de tablas ideal y unas botas altas. Si algo tiene la influencer es buen gusto para vestir y estamos obsesionados con esta nueva adquisición.

Chaqueta Mangas Abullonadas Rosa, de Tipi Tent (56€)

Chaqueta Mangas Abullonadas Rosa FOTO: tipi tent

Sin ninguna duda, si algo hay que hacer este mes de octubre es reunir todas las tendencias del otoño y conquistar nuestras calles al más puro estilo María Pombo. Os aseguramos que si seguís las indicaciones, te podrás convertir en una experta en moda de aquí a finales del 2022.