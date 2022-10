Sara Carbonero dice que las chicas más jefazas llevan el traje gris de otoño con zapatillas de marca española por las calles de Madrid

Las jefazas de la moda llevan el traje gris más en tendencia del otoño con zapatillas de logo. Y no lo digo yo, lo dice Sara Carbonero que se ha convertido en la jefaza de las calles de Madrid con este lookazo que nos acaba de compartir en su cuenta de Instagram y que ha revolucionado a todas sus seguidoras. Porque últimamente, Sara Carbonero está mucho más activa en su cuenta de Instagram para crearnos necesidades y dejarnos todos esos estilismos de otoño que son perfectos para estos días de octubre que tenemos en Madrid que cada hora hace una estación diferente. Porque en otoño los trajes sus grises y se llevan con zapatillas, palabra de Sara Carbonero.

Pero no unas zapatillas cualquieras, si no unas de marca española. Además, ‘made in Spain’ porque son de Popa, la firma de la que la periodista es imagen hace ya varias temporadas. Sí, amigas, la misma marca de la que Sara Carbonero ha lucido las alpargatas de cuña este verano, desde aquellas de ante a las de margaritas bordadas que tantos corazones han robado. Y ahora lo hace con estas zapatillas de logo que nos hacen ojitos. Porque son unas zapatillas de esas elegantes que quedan perfectas con traje para las jefazas de la moda.

“Keep walking”, dice Sara Carbonero en su post de Instagram. Y es que estas fotos y este estilismo que nos ha dejado es perfecto para ir a la oficina y llevarlo 24/7. Un outfit de esos de no parar por las calles de Madrid. ¿Quieres copiarle las zapatillas con logo? Aquí las tienes.

Zapatillas Vicort Logo Cuero, de Popa (89,95 euros)

Zapatillas logo. FOTO: Popa

Unas zapatillas que son el modelo Vicort en blanco y cuero, con estampado de logo, cierre de cordones y una suela de 3 centímetros. Que Sara Carbonero ha combinado con un traje gris de lana y de corte masculino, camiseta básica negra, cinturón de hebilla grande en plata y de estilo cowboy y un sombrero. Y es que ya sabemos que los sombreros son el complemento favorito de Sara Carbonero en todas las estaciones del año y que le da ese toque boho a todos los looks.