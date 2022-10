Sara Carbonero se convierte en toda una jefaza de la moda (y la oficina) con este look de lo más apropiado para este viernes frío y lluvioso

Así ha empezado el viernes en Madrid, frío y lluvioso. Pero eso no le ha impedido a Sara Carbonero marcarse un lookazo de esos que solo ella puede hacernos desear para todo el otoño. Porque la periodista no para, si ayer nos hizo desear los vaqueros patchwork del otoño, el mono verde de terciopelo o el vestido de otoño para llevar con botas cowboy. Ahora sabe que todas necesitamos este look de estilo masculino más tendencia con las piezas claves de este otoño. Un estilismo que nos recuerda a los que ya lució Ana de Armas en el Festival de Venecia y que siempre nos transporta directamente a los looks de oficina que tanto nos gustan. Porque no hay nada más otoño que un buen abrigo de paño, un cárdigan gustosito y todo esta temporada se combina con los pantalones de vestir más elegantes de traje masculino. Porque ya sabemos que Sara Carbonero es toda la moda y tendencia que podemos pedir, y más si lo combina con botas.

Esos pantalones de vestir anchos que nunca ha dejado de existir en el armario de las mujeres más elegantes y que este otoño vuelven con esos aires más ochenteros, anchos, con cintura doblada y de todos los colores que nos podamos imaginar. Porque este otoño 2022, los pantalones de vestir no son solo para llevar a la oficina, también para una comida con amigas o una noche de fiesta. Esos pantalones que nos harán olvidarnos de nuestros vaqueros favoritos. Pero no solo a nosotras, también a Sara Carbonero.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Porque da igual que el viernes haya empezado frío y lluvioso en Madrid, eso no ha impedido que Sara Carbonero haya madrugado para acabar la semana trabajando y con un lookazo de esos en tendencia que le queremos copiar con abrigo de paño oversize azul marino, pantalones de vestir anchos, cárdigan también oversize y parece que con unas botas de calzado.