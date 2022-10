Hasta Blair Waldorf se enamoraría del conjunto azul de tweed de Zara que Rocío Osorno ya lleva por las calles de Madrid

¿Quién no recuerda el estilo icónico e irrepetible de Blair Waldorf? Si, perteneces a la generación Z y no has visto nunca la serie original de Gossip Girl, el nombre de Blair Waldorf, no te sonará de nada, pero no te preocupes porque Zara quiere que la conozcas y además, lleves prendas que este personajes, tendría en su armario del Upper East Side en Nueva York. Zara y Rocío Osorno por las calles de Madrid que se ha querido recordar a la mítica Blair con este conjunto de tweed azul de Zara que es elegancia y estilo. Tiene un estilo preppy, es decir, pijo o cayetano, pero con un toque actual dentro de las tendencias de 2022. La prenda básica de Blair Waldorf eran las diademas, pero también este tipo de diseños, que sí lo viera ella misma en el escaparate de Zara en la Quinta Avenida, entraría corriendo, para que fuera suyo desde ya.

Así es Blair Waldorf. Una mujer con estilo pijo, pero con elementos muy llamativos para destacar entre las demás. Y ahora Zara y Rocío Osorno quieren que recuperemos el conjunto de tweed que vuelve cada otoño pero en un azul intenso que os ha robado el corazón para llevar con medias y botas altas negras.

Rocío Osorno con conjunto de tweed de Zara. FOTO: @rocio0sorno

Blazer vestido estructura, de Zara (89,95 euros)

Blazer vestido estructura. FOTO: Zara

Falda corta estructura, de Zara (29,95 euros)

Falda estructura. FOTO: Zara

Si hay una tendencia que nunca desaparece, es esta. Los vestidos más queridos por Lady Di o los clásicos de armario de Carmen Lomana, visten esta tendencia con la que brillar en otoño, siempre es una maravilla. Esto es un hecho. El tweed vuelve esta temporada a nuestros armarios para llenar de buen gusto y calidad nuestros looks de vuelta a la oficina e incluso, con los que podremos brillar en las noches más otoñales. Y Rocío Osorno lo sabe y por eso ha querido sacar a pasear este conjunto de tweed por las calles de Madrid.