Para este domingo frío en Madrid solo necesitamos un chaleco acolchado como el de Amelia Bono para llevar con vaqueros y botas cowboy

Cambio de hora, día nublado y frío en Madrid, domingo para algunos y puente para otros. Lo que está claro es que el día en la capital de España ha salido para quedarse en casa y no moverse del sofá con la mantita. Pero si sois de las que queréis aprovechar el día en la calle, nada mejor que copiarle el look a Amelia Bono, porque es el más cómodo y el más calentito para este día gris y frío, igual que salir con la manta a la calle. Porque Amelia Bono es la más lista y ya ha sacado del armario el chaleco acolchado que vuelve cada otoño para convertirse en una prenda de esas que no falta en el armario de las mujeres más pijas de Madrid. Los chalecos acolchados han sido un básico de fondo de armario desde hace muchos años. No os vamos a engañar. Y se ha convertido en la chaqueta por excelencia de las que más saben de moda. Ya no solo sirven para abrigarnos en los días de frío, también se trata de la prenda estrella de temporada. Y Amelia Bono ya lo ha sacado a las calles de Madrid y a Paula Echevarría también le encantan.

Tendríamos el revival de las prendas acolchadas, tan destacable en las colecciones de otoño y todavía con alguna reminiscencia a la temporada pasada que ya triunfaron en nuestros armarios. Ya lo sabes, ya puedes ir sacando del armario ese chaleco acolchado que compraste el año pasado y que aún no has estrenado. Si han triunfado hasta en verano, ya te puede imaginar en otoño. Y Amelia Bono tiene claro que un chaleco acolchado no puede faltar el armario de otoño de las mujeres que mejor visten como ella.

Un chaleco acolchado que Amelia Bono ha combinado con un jersey de punto gordito, vaqueros ligeramente acampanados en el bajo y las botas cowboy más tendencia.