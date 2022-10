Esta es la falda midi satinada de Zara que Amelia Bono lleva con jersey de punto (y botas) para salir a cenar un viernes noche por Madrid

¿Cómo transformar un look de día en uno de noche? Pues Amelia Bono nos ha dado el claro ejemplo de ello. Si ayer os decíamos que la hija de José Bono nos había dejado claro como llevar las faldas satinadas en otoño, con jersey oversize, por la noche siguió el mismo ejemplo. Y es que Amelia Bono se fue de cena romántica de viernes con su marido, y aprovechó el frío que hacía en Madrid para llevar la misma falda midi satinada de Zara y solo cambiar el jersey por otro jersey de chasmere de Zara en tono berenjena y siguió apostando por llevar botas.

Una falda satinada es de esas prendas que depende de cómo y con qué la combines se transforma y te soluciona cualquier look que tengas en los próximos meses. Pero claro, cuando la compramos, era casi primavera, hacía buen tiempo. Todo era tan sencillo como sumar una camiseta de algodón o una camisa y ahora Amelia Bono nos ha creado la necesidad de llevarla en otoño. Ahora es el momento de llevar tu falda satinada con jerseys de efecto ‘cozy’ de pelo o textura y botas altas. Ha llegado el frío y no sabíamos si guardarla o no, pero ahora ya tenemos claro que cuando llegue el frío, vamos a llevar la falda satinada de Amelia Bono con jerseys y cárdigans. Eso sí, sin olvidarnos de nuestras botas cowboy favoritas.

Amelia Bono con look de Zara. FOTO: @ameliabono

Un look de esos que directamente nos traslada al otoño y a a todos esos estilismos que nos hacen pensar en momentos acogedores de lluvia, chimenea y mantita. ¿Lo mejor? Que tanto la falda midi satinada como el jersey de cashmere de Amelia Bono son de nueva colección de Zara y se los podemos copiar este mismo sábado. ¿Vamos a ello?

Falda midi satinada, de Zara (39,95 euros)

Falda midi satinada. FOTO: Zara

Jersey punto cashmere y lana, de Zara (69,95 euros)

Jersey cashmere. FOTO: zara

Si las botas cowboy son para el otoño, Amelia Bono nos deja claro que las faldas midi satinadas son su combinación favorita.