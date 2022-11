La mayor fantasía que vas a ver hoy son estos patines de brillos de Zara que van a enamorar hasta a La Vecina Rubia

Pocas cosas nos pueden gustar más que unos brillos, y más este otoño 2022 que el brillo triunfa tanto en las prendas como en los accesorios. Pero acaba de llegar Zara con sus novedades de esta semana para volvernos aún un poquito más locas de amor con estos patines de brillos que enamoran hasta a La Vecina Rubia. Sí, amiga, has leído bien. Patines de brillos en las novedades de jueves de Zara. Si ya nos habíamos vuelto locas con las botas, botines y vestidos de red de brillos, ahora llegan los patines a Zara mujer. De los creadores del carro de la compra, las neveras o las sombrillas de playa, ahora también patines. Y aunque no patino, os juro que me acabo de ver a los Mariah Carey en una pista de patinaje de hielo de Navidad con ellos puestos.

Patines brillos de Zara. FOTO: zara

Pero la mayor fantasía es que están disponibles en grises y en negro, por si no teníamos suficiente con enamorarnos de unos de ellos. Aunque para fantasía también precio que tienen, 129 euros. Y es que ya no hay dudas de que desde que Marta Ortega ha tomado las riendas de Zara, los precios han aumentado y mucho. Desde abrigos de 500 euros a ahora unos patines de 129 euros. Pero eso sí, nos siguen robando igual el corazón.

Patines brillos, de Zara (129 euros)

Lo que está claro es que nos queremos ir directamente a patinar.