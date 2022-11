Vicky Martín Berrocal es nuestra propia Mariah Carey y se adelanta a la Navidad con esta maravilla de vestido rojo con lentejuelas

Sí, amigas, quedan 53 días para Navidad pero como cada 1 de noviembre, la Navidad empieza cuando lo canta Mariah Carey: por qué el villancico ‘All I Want For Christmas Is You’ marca el inicio de las fiestas. Y ya lo ha hecho. Y es que ayer mientras todos empezamos el día con la resaca de Halloween, Mariah ya estaba preparada para cantar a pleno pulmón que ‘It’s Time’ para empezar a decorar de Navidad la casa y cantar villancicos. Y os tengo que confesar, que una que escribe no puede estar más encantada, porque amo la Navidad y ya saqué mi taza navideña para tomarme el café haciendo caso a Mariah Carey. Pero no solo nosotras, parece que también Vicky Martín Berrocal que para empezar noviembre nos ha dejado esta fotografía en su cuenta de Instagram con un vestido rojo con lentejuelas que es lo más festivo y navideño que vas a ver hoy. Porque por lo que parece, las celebrities ya se han puesto en modo festivo y han sacado las lentejuelas del armario, si el otro día era Victoria Federica con un top de lentejuelas de Zara, hoy es Vicky Martín Berrocal.

Vuelve a aparecer Mariah Carey, primero disfrazada de negro Halloween pedaleando en una bici estática y de golpe vestida de Mamá Noel sobre un reno, rodeada de nieve, árboles y regalos: “¡Ya es hora!”, y entonces cuando comienzan a sonar las campanas iniciales de All I Want For Christmas Is You. Así es el vídeo con el que Mariah Carey ha dado por inaugurada la Navidad y cómo no, ya se ha hecho viral y todos lo hemos compartido en redes sociales como cada año.

Y nuestra Mariah Carey patria es Vicky Martín Berrocal que nos ha dejado en Instagram esta fotografía con un potente mensaje de “yo soy yo y un millón de imperfecciones”. Pero en ese millón de imperfecciones no está esta maravilla de vestido rojo de efecto cintura de avispa y con un precioso escote con lentejuelas rojas. Y así, se adelanta también a la Navidad en este inicio de octubre.