Los mocasines dorados de Zara que las mujeres de más de 50 años llevan con los pantalones cargo más tendencia

¿Zapatos dorados? Sí, amigas, es tendencia, moda y fantasía. Son los zapatos sin edad, esos que van a llevar madres e hijas a cualquier hora de día. Estamos hablando de los mocasines dorados de nueva colección de Zara que son pura fantasía. ¿Imposible combinarlos en un look de día? Pues estás equivocada, y una de nuestras influencers más 50 favorita, Carmen Gimeno, nos lo acaba de demostrar. Porque los zapatos metalizados son tendencias máxima este otoño 2022, da igual que sea en dorado que en plateado y lo hemos visto hasta en botas. Pero no solo para los looks más arreglados, si no también para outfits de lo más casuals. Porque Carmen Gimeno se ha atrevido y ha combinado dos de las tendencias de la temporada, zapatos dorados y pantalones cargo.

¿Mocasines dorados? Sí, amigas, y son nuestra nueva obsesión. Sí, las botas son la tendencia en calzado más in del otoño y las de color dorado puntúan doble en estilo. Desde que Chanel apostó por las botas doradas con texturas como el efecto cocodrilo en su colección Metiers D’Art 2018/2019, el mundo de la moda (y nosotras) ha vivido obsesionado con ellas. Este año, los zapatos dorados vuelven a la primera fila de las tendencias y Jimmy Choo lo ha confirmado con su campaña para el otoño de 2022, protagonizada por Kendall Jenner y Zara también se ha dejado llevar por las botas doradas, pero no solo las botas, también los mocasines. Aunque sin duda, estos mocasines dorados de Zara de Carmen Gimeno son la nueva obsesión de las mujeres de 50 y también de las de 30.

Mocasín metalizado coco, de Zara (29,95 euros)

Mocasín metalizado coco. FOTO: Zara

Un zapato tipo mocasín con grabado de estampado animal con acabado efecto metalizado y plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.