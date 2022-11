Este es el vestido midi de tul de Zara que las mujeres 50 años llevan con jersey gordito y botas moteras para los días más fríos de noviembre

¿Cómo llevar un vestido a modo de falda? Pues Carmen Gimeno nos da la clave para hacerlo con un vestido de tul de Zara de lo más tendencia para llevarlo en los días más fríos de noviembre con jersey, plumón y botas moteras. ¿Vestidos de tul? Sí amigas, este tipo de tejido que tanto triunfó en los 2000 vuelve este otoño 2022 en diseños sugerentes y con estampados para todos los gustos. Si en verano empezamos a llevar vestidos de tul, este otoño es la confirmación de que necesitamos uno en nuestro armario. Y no lo decimos nosotras, si no las mujeres que más saben de moda. Un vestido de tul sin edad, como nos ha dejado claro Carmen Gimeno al combinarlo con un look con el máximo rollazo y transformarlo en una falda para los días más fríos de noviembre. Por eso nos ha quedado que da igual que tengas 20 o 50 años, porque los vestidos de tul son los que necesitas en los próximos meses para cualquier evento sin una etiqueta concreta o para salir de fiesta con las amigas.

Carmen Gimeno ha transformado un vestido de tul de Zara en una falda con un jersey gordito lila, un plumón y las botas moteras con más rollazo. Son varias las firmas que en sus colecciones de otoño han incluido varios vestidos confeccionados en tul, entre ellas Zara que los tiene de todos los cortes y estampados. Un tejido semitransparente que además aporta el toque sugerente al estilismo. Se llevan los diseños ajustados y con detalles que ayudan a estilizar las siluetas, como los frunces en la cintura. Y en la nueva colección de Zara los tenemos para todos los gustos y así lo ha combinado Carmen Gimeno en su estilismo de lunes.

Unos vestidos de tul que destacan en los estampados en tonos cálidos, muy propios del otoño, así como prints en colores mucho más vibrantes o con estampado floral. Unos diseños que se pueden llevar tanto de día como de noche, combinados con los mocasines o botas cowboy para ir de comida con amigas con un estilismo más cañero.

Vestido estampado tul, de Zara (35,95 euros)

Vestido midi tul. FOTO: Zara

Un vestido que también queda perfecto a modo de falda como Carmen Gimeno.