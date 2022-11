El vestido más sexy del momento es de Zara y lo lleva Rocío Osorno

Cuando todavía queda algo más de un mes para la esperada y ansiada Navidad, las firmas parecen no poder aguantarse las ganas y empezar a lanzar de manera compulsiva propuestas de lo más festivas y brillantes. Es el caso por ejemplo de la colección de Camille Charrière para Mango, cuyas propuestas pareen pensadas únicamente para los eventos que se avecinan, y donde cuesta encontrar una prenda que no sea concebida para ser lucida al caer la noche. Y esto es algo que no solo pasa con la firma catalana. Sin ir más lejos, la colección de Paula Echevarría para Primark parece ir en la misma dirección.

Pero muchas veces no hace falta irnos a colecciones especiales, si no que basta con buscar entre las novedades de algunas de nuestras tiendas favoritas para darnos cuenta como las propuestas se dirigen hacia la Navidad, la fiesta y el brillo irremediablemente. En Zara por ejemplo hemos encontrado desde lujosas capas de lentejuelas y tul, hasta el vestido que ya se ha hecho viral gracias como no a las influencers.

La última en lucir el diseño de pedrería y transparencias de Zara ha sido Rocío Osorno durante su estancia en Londres con motivo de una conferencia de creadores digitales de Instagram. La sevillana ha optado por lucirlo con unas básicas botas negras de piel y tacón, y eso sí, un conjunto de lencería negro con braguitas altas.

Vestido red brillos, de Zara (99,95 euros)

Vestido red brillos, de Zara FOTO: Zara

Otra opción es lucirlo desde con un body en color nude, o incluso en un color más vistoso para crear contraste. También están admítalas las famosas combinaciones, esos vestidos lenceros (mejor optar aquí por una más apretada y ajustada para dejar todo le protagonismo al vestido) que permiten lucir el vestido como si tuviese su propio forro. Disponible también en azul, todo apunta a que será el vestido viral de las próximas semanas.