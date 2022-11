Sara Carbonero se va de fin de semana al campo con el abrigo más calentito para llevar con vaqueros en estos días de frío

El fin de semana no puede estar más otoñal con este frío y esta lluvia, y más para Sara Carbonero que se ha marchado a pasar un fin de semana de lo más slow al campo. Y no nos puede dar más envidia, un fin de semana de desconexión en la naturaleza de esos que tanta falta nos hace a todos. De valorar las pequeñas cosas de la vida y recargar las pilas a base de atardeceres, paseos por el campo y ese ritmo slow que tanto nos gusta. Pero lo que está claro, es que ni en el campo Sara Carbonero deja de marcar tendencia y lo ha vuelto a hacer con un look casual, con ese toque boho que tanto nos gusta y un abrigo de lo más calentito de su marca. ¿Aún no lo habéis visto? Pues spoiler, lo vas a querer añadir a tu armario de otoño en cuanto lo veas, porque es todo lo que necesitamos para este domingo frío de noviembre.

Por algo Sara Carbonero lleva ya casi 20 años siendo una de las mujeres mejor vestidas cada año en España y de las que más nos inspiran, porque se ponga lo que se ponga, ella es tendencia. Y esta fin de semana lo ha conseguido con este look de campo que tanto nos ha gustado con un abrigo de efecto doble faz de su marca Slow Love que ha combinado con un jersey y unos vaqueros. Todo lo que necesitamos para un perfecto look de noviembre, ya sea para pasear por la ciudad o para una escapada de lo más otoñal como la suya.

Sara Carbonero disfrutando de un fin de semana en el campo. FOTO: @saracarbonero

Abrigo efecto doble faz, de Slow Love (139 euros)

Abrigo doble faz. FOTO: Slow Love

Se trata de este abrigo realizado en tejido efecto doble faz con cuello envolvente y cierre central con botones, además de bolsillos de parche y tejido sostenible realizado a partir de fibras recicladas.