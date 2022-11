Paula Echevarría recupera los pantalones de piel que vuelven cada otoño para llevarlos con zapatillas New Balance blancas

¿Ya has hecho el cambio de armario? Pues con estos seis grados que hemos amanecido en Madrid es momento de hacerlo. Y ten claro que en ese armario de otoño no pueden faltar unas pantalones de piel o de efecto piel como estos de H&M. Porque son los pantalones para todo y para cualquier edad. Da igual que seas una mujer de 50 años o de 40, que quieras un look más elegante o un estilismo más rockero. Los pantalones de piel nunca fallan, y Paula Echevarría nos lo ha dejado claro desde las calles de Madrid con el estilismo más casual y rockero para un miércoles festivo. Porque una de las tendencias que viene pisando muy, muy fuerte este otoño es el estilo Motomami, que se traduce en chaquetas tipo ‘racing’ y en pantalones de efecto piel, como los de Paula Echevarría pero además ella los ha combinado con zapatillas New Balance blancas para convertirlo en un look de diario de lo más cómodo y estiloso.

Los pantalones de cuero llevan ya unas cuantas temporadas siendo la prenda estrella cada vez que bajan las temperaturas, y este otoño 2022 no podía ser menos. En otra temporadas los hemos combinado con jerséis de punto grueso y gabardinas para crear ‘outfits’ de estilo parisino, o con un look más casual pero con el toque elegante con la blazer como el de Paula Echevarría.

Y es que Paula Echevarría ha lucido para pasar el día festivo en Madrid con amigas un pantalón de piel de H&M, una blazer de mango negra con botones dorados, crop top de Zara también en negro y unas zapatillas New Balance que nunca faltan en el armario de las que más saben de moda en los últimos años. Para darle el toque final de experta en moda, unas gafas de sol de Versace y bolso Fendi.