Sara Carbonero tiene claro que las botas cowboy altas son la mejor apuesta para noviembre con vestidos cortos para ir de concierto

Si las botas cowboy son tendencia, las botas cowboy de caña alta son las que más estilizan. Y no lo decimos solo nosotras, también Sara Carbonero que se ha ido este fin de semana de concierto con amigas y se ha marcado el mejor look de noviembre para irnos de fiesta. Además, con máxima comodidad con botas cowboy. Porque ya os llevamos avisando desde que empezó el otoño que las botas cowboy venían pisando más fuerte que nunca, y sin duda Sara Carbonero es una de las celebrities que más confía en ellas para sus lookazos del día a día y también para irse de fiesta. Por eso, este fin de semana nos lo ha vuelto ha demostrar para irse al concierto de ‘Tu Otra Bonita’, un grupo con el que la periodista tiene muy buena relación y llegó a salir en uno de sus videoclips. Y que mejor que un concierto con amigas para marcarse un lookazo de esos que nos van a inspirar para todo lo que queda de noviembre, ya sea para irnos como ella de concierto o simplemente de fiesta con amigas. Está claro, que podemos aprovechar el Black Friday para hacernos con unas.

Porque Sara Carbonero sabe que no hay nada más tendencia este otoño que el estilo western y entre ello, las botas cowboy. Unas botas cowboy que puedes combinar con los más festivaleros y boho como los de Sara Carbonero o como hace Teresa Helbig es sus desfiles con vestidos de alfombra roja o incluso de novia. Como diría la canción, “these boots are made for walkin” y nosotras las necesitamos para lucirlas por las calles de Madrid con nuestros mejores estilismos de otoño.

Sara Carbonero de concierto con amigas en Madrid. FOTO: GAA GTRES

Unas botas cowboy altas que son perfectas para chicas bajitas, ya que estilizan y visualmente hacen que parezca que tenemos las piernas más largas. Unas botas que Sara Carbonero ha combinado con el máximo estilo con un mini vestido negro, gabardina verde, medias negras y un sombrero a juego para darle el toque más boho al look.