Las botas muy altas de Paula Echevarría son para nuestros vestidos más cortos de diciembre

Paula Echevarría se acaba de pasar el juego otra vez con su último lookazo en la segunda semifinal de Got talent. Pero esta vez no nos hemos enamorado perdidamente de su vestido negro más corto (que también), si no de sus botas más altas de esas que estilizan al máximo y nos hacen querer llevarlas con todos nuestros vestidos en diciembre. Porque faltan aún 25 días para Navidad, pero nosotras ya tenemos todos los looks preparados y pensados para brillar como nunca antes. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020…Y ahora Paula Echevarría con las botas muy altas de las firma portuguesa de calzado que le ha robado el corazón y también se ha adueñado de su zapatero.

Sí, amigas, estamos hablando de la firma portuguesa Luís Onofre, que ha conseguido colarse en los zapateros de las mujeres que más saben de moda como Tamara Falcó o Valentina Zenere, y ahora también en el de Paula Echevarría. Porque para terminar 2022 solo necesitamos unas botas muy altas como las de Paula Echevarría.

Unas botas, que la mala noticia es que son de la temporada pasada, pero nosotras las hemos encontrado en la versión a todo color para este invierno que seguro que también han robado el corazón a la actriz asturiana.

Botas Excelsa blue, de Luís Onofre (468 euros)

Botas excelsa blue. FOTO: Luis Onofre

Unas botas en negro muy altas que Paula Echevarría ha combinado con un minivestido negro de Tayfun Kaba que se ajustaba a la cintura y contaba con la zona del escote rígida a modo corsé. No digas look, si lookazo.