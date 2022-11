Paula Echevarría se convierte en la reina de las cenas de empresa con un vestido de lentejuelas que es máxima tendencia esta Navidad

Por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España cada año. Sí, estamos hablando de Paula Echevarría que no se cansa de marcar estilo y tendencia, año tras año. Porque a la actriz asturiana le encanta salir de su zona de confort y arriesgarse con la moda. Y a nosotras también nos encanta que lo haga, y una vez más lo ha vuelto a demostrar en la cena de Navidad de Mediaset. Porque nunca es demasiado brillo, y Paula Echevarría nos ha vuelto a demostrar que no hay edad para un buen vestido de lentejuelas y más cuando se acerca la Navidad. Pero no solo para las comidas y cenas navideñas, las lentejuelas han vuelto con más fuerza que nunca y van a ser máxima tendencia este invierno para terminar 2022 y empezar 2023. ¿Preparada para lucirlas sin parar? Nosotras después de ver a Paula, lo tenemos claro. Ha sido una tendencia unánime de las pasarelas y Paula Echevarría ya las luce en este vestido de lentejuelas plateado en esta cena de Navidad.

Una tendencia de las lentejuelas que no solo la decimos nosotras, las pasarelas y Paula Echevarría, si no que ha sido confirmada por la plataforma Lyst, en su último informe: “Al tiempo que se relajaban las medidas de seguridad, el regreso de la temporada de festivales musicales y del ocio nocturno trajeron consigo el resurgimiento de la ropa de salir. Tal y como ocurrió en los años veinte, los dobladillos cortos fueron una de las tendencias de más rápido crecimiento en 2021: las búsquedas de minifaldas y minivestidos subieron un 221 % interanual. Las búsquedas mundiales de zapatos de tacón alto han crecido a un ritmo constante desde mayo y las plataformas disco heels se dispararon un 233 % en el mismo mes”.

Stories de Paula Echevarría. FOTO: @pau_eche

Y es que las lentejuelas ya no se limitan a decorar determinadas zonas y se posan sobre toda la prenda. El estilo ‘disco queen’ triunfará por las noches y por el día. Y nosotras vamos a copiar a Paula Echevarría en nuestras cenas de Navidad.