Querido Papá Noel, la blusa satinada (y rebajada) de Tamara Falcó es todo lo que queremos estas Navidades

Sí, amigas, además de ser hoy Black Friday, del encendido de lunes anoche en Madrid, queda justo un mes para Navidad y nosotras no podemos ser más felices. En nuestra cabeza solo suena Mariah Carey y todos esos villancicos que os podéis imaginar, pero sobre todo, no paramos de pensar en los looks que nos vamos a comprar con descuento de Black Friday para nuestras cenas y comidas navideñas. Y entre esos estilismos, ha sido Tamara Falcó la que nos ha inspirado (muy mucho) con su último look en ‘El Hormiguero’. Porque ya sabéis, que los jueves por la noche son sinónimos de tertulia de actualidad y con ello, de enamorarnos de los estilismos de Tamara Falcó y Nuria Roca. Y este jueves no podía ser menos. Porque hemos tenido un flechazo de amor profundo con esta blusa satinada de la colección de TFP para Pedro del Hierro y la necesitamos en nuestra vida y armario. Así que, Papá Noel y Reyes Magos, ya sabéis que nos podéis regalar y además está con descuento por el Black Friday.

La colección más personal de Tamara Falcó, inspirada en la propia vida de la marquesa, en aquellos lugares y momentos especiales para la diseñadora como El Rincón, su casa familiar, Las Salesas, uno de los barrios más cool del momento o Christmas, una colección para Navidad, una de las épocas del año más especiales para Tamara.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. FOTO: @tamarafalco

Una colección de Navidad inspirada como nos ha contando Tamara Falcó a Lifestyle de La Razón en momentos muy especiales de sus navidades de cuando era pequeña como el vestido de terciopelo negro de una manga que se la quitó al ver el prototipo el diseño aún sin colocar la segunda manga. “Yo tengo en la memoria una sesión de fotos con mi madre, Isabel Preysler y mi hermana Chábeli en Navidad, íbamos vestidas de negro y de terciopelo, a mi en eso momento me sentía rara porque de pequeña no me vestían de negro y con este vestido de la colección vuelvo a eso momento familiar de mi Navidad”.

Alegria Blusa satinada, de TFP para Pedro del Hierro (rebajada a 111 euros)

Alegria blusa satinada. FOTO: TFP Pedro del Hierro

Alegría la nuestra al ver que esta blusa está rebajada.