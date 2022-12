Para empezar diciembre con elegancia y sin pasar frío, solo necesitamos un jersey gris como el de Carmen Lomana para nuestros pantalones blancos

¿Habéis abierto ya la primera casilla de vuestro calendario de Adviento? Pues a qué esperáis amigas, ya es 1 de diciembre, o lo que es lo mismo, ya empieza oficialmente la cuenta atrás para la Navidad, aunque nosotras ya llevamos meses en ella. Pero no solo eso, porque aunque con estos tres grados de temperatura y frío polar que hace en Madrid, ya parece invierno, aún estamos en otoño. Pero diciembre trae todo el frío que tan poco nos gusta a nosotras, pero Carmen Lomana que es una mujer lista, ya está preparada para no pasar frío con la máxima elegancia posible. Porque mientras el resto de celebrities no deja de pasearse de fiesta en fiesta, y de evento en evento, Carmen Lomana no para de trabajar. Y una vez más nos ha dejado claro como lucir unos pantalones blancos hasta en los días más frío del año, siendo elegante con un jersey gordito de lana y cuello alto en color gris.

Porque ya podríamos decir que Carmen Lomana es la reina de los pantalones blancos, da igual la época del año, porque se han convertido en sus favoritos más allá de los vaqueros. Porque si nosotras pensábamos que los pantalones blancos solo eran para verano o primavera, Carmen lleva ya meses dejando claro que también son los más elegantes cuando llega el frío y más si hacemos como ella y los combinamos con un jersey gris de cuello alto trenzado de esos que nos trasladan directamente al invierno.

Porque un año más, Carmen Lomana se va a convertir en una de las mujeres más elegantes de España. Y además, de en los pantalones blancos y en el jersey gris, nos hemos fijado en el nuevo bolso de Bimba y Lola que es bandolera, con piel en rosa clarito y con la asa con el logo de la marca.