Los vaqueros de Carmen Lomana son los que van a poner de acuerdo a madres e hijas este invierno 2023

Unos vaqueros que pongan de acuerdo a madres e hijas este invierno 2023. Si hay algo que nos fascina de los looks de Carmen Lomana, no son unicamente los estilismos de alfombra roja que esperamos con tantas ganas, como este de lunares anoche en unos premios en Madrid, si no los looks más casuals de su día a día. ¿Pueden ser mejor inspiración para ir a la oficina? Ya os digo yo que no. Porque si todos los looks de alfombra roja nos hacen soñar con moda, Alta Costura y todos esos vestidos de ensueño que seguramente nunca llevaremos, los looks más casuals de Carmen Lomana son toda la inspiración para diciembre que necesitamos ahora mismo. Y no lo decimos nosotras, lo dice Carmen Lomana y los eternos vaqueros rectos que vuelven cada otoño para ser la prenda favorita de las mujeres que mejor visten a los 30 o 60 años. ¿Podemos hablar del look con vaqueros perfecto? Vamos a ello.

Y ahora Carmen Lomana nos ha dejado claro como combinar los vaqueros rectos que mejor sientan a madres e hijas. Porque siempre buscamos los vaqueros perfectos para todos nuestros looks, y estos de Carmen Lomana son los que mejor van a quedar en invierno o en Navidad con un jersey de grecas o de lo más navideño. Nuestra querida Carmen los ha combinado esta vez con un jersey blanco de canalé, chaleco de pelo y unos botines marrones.

El invierno está hecho para los vaqueros, y Carmen Lomana lo tiene claro. Cuando todas estamos pensando en los pantalones cargo, los parachute o las faldas pantalón, Carmen nos enamora con estos vaqueros de tiro alto de Mango. Los eternos vaqueros de madre que hacen efecto tipazo y que nunca faltan en el armario de las que más saben de moda. No nos extraña porque no pueden ser más perfectos. Además, son esos pantalones que te hacen el look por completo y no te hace falta mucho más para ir en tendencia y marcarse un lookazo de esos que todos se giran para mirarte mientras vas por las calles de Madrid.