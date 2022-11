Ágatha Ruiz de la Prada, sobre el suicidio de su madre: “Respeto a la gente que se suicida, es de valientes”

Ágatha Ruiz de la Prada ha sorprendido al gran público gracias a su faceta más literaria. El pasado jueves 23 de noviembre, la diseñadora y empresaria sacaba a la luz su autobiografía más auténtica, ‘Mi Historia’. Un libro escrito por Pedro Narváez que está generando un gran interés y expectación, ya que por todos es sabido que Ágatha no es de las que se calla.

Y qué mejor lugar para no callarse que ‘Sábado Deluxe’, donde la protagonista ha estado presente para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez, y donde ha hablado, entre otras cosas, de su nuevo proyecto, en el que abarca temas como el amor en todas sus extensiones, de lo que supuso el suicidio de su madre, del feminismo y su forma de entenderlo o de la ruina que experimentó cuando tenía 24 años.

Ágatha, recibida entre una gran ovación por parte del público presente en el plató del ‘Deluxe’, ha comenzado haciendo referencia a su relación de más de tres décadas junto a Pedro J. Ramírez: “Fueron treinta años interesantes y no me arrepiento. No fue un amor loco, éramos un buen equipo desde el principio... Yo hubiera seguido si no hubiera pasado lo que pasó”, dice, haciendo referencia al periodista como “el innombrable”.

El programa de Telecinco ha hablado sobre la famosa cinta con contenido sexual que Pedro J protagonizó en 1997 junto a Exuperancia Rapú. Un escándalo del que toda España fue partícipe y por el que la propia Ágatha se vio obligada a contar con servicio de escoltas.

Respecto a este delicado asunto, el cual aborda en sus memorias, la diseñadora dice lo siguiente: “En aquel momento él se portaba muy bien conmigo y se lo curraba muchísimo, por eso yo intenté protegerlo públicamente. Mi primera salida pública después de aquello fue a la boda de la Infanta Cristina”. Desde entonces, la invitada tan solo le ha visto en dos ocasiones, y una de ellas porque le avisó un conocido de que se encontraban en el mismo lugar: “Si me encontrara con él ahora sería muy desagradable, no querría encontrármelo”.

Ágatha Ruiz de la Prada cuenta cómo ha sido el proceso de mostrarse a corazón abierto y de contar revivir todo su pasado para posteriormente plasmarlo en sus memorias: “Me ha agotado este libro, y eso que yo no lo he escrito como tal. He estado tres meses de mal humor, y es que es algo muy duro... En ‘Mi Historia’ hablo de una mujer a la que le surgen problemas y que los va superando, porque siempre tiro para adelante, casi siempre gracias al trabajo”, asegura.

Respecto a la depresión que durante años sufrió su madre y su posterior suicidio, la empresaria cuenta que ha sabido sacar el lado positivo de todo aquello que vivió: “Todos los días me acuerdo de ella, y de su depresión aprendí mucho, hasta el punto de que creo que yo no he estado deprimida en toda mi vida. Eso que viví me sirvió para aprender... Respeto mucho a la gente que se suicida y creo que es de valientes”.