De Victoria Federica a Paula Echevarría: los mejores looks de la fiesta más glamurosa de la Navidad en Madrid

De fiesta de Navidad en fiesta de Navidad, así está Victoria Federica esta semana. Pero no solo ella, si no las celebrities e influencers más glamurosas de nuestro país. Porque en Madrid el ritmo nunca para, y menos cuando se acerca la Navidad y todas las marcas quieren celebrar esta época por todo lo alto con sus rostros más conocidos. Y esta noche ha sido el turno de la fiesta de Moët & Chandon Effervescence que se ha celebrado en el Palacio de Cibeles de Madrid con dos representantes de excepción, Ángel León, como encargado de diseñar un menú exclusivo y Álvaro Morte, como encargado de guiar la velada y celebrar juntos. Y un sinfín de rostros conocidos con todo el glamur que necesita una noche así. Desde Isabel Preysler, Ana Boyer, Victoria Federica a Paz Padilla, Anna Padilla, Paula Echevarría o Teresa Andrés y Marta Lozano.

Una fiesta donde las influencers y celebrities se han vestido de gala para brindar por la Navidad. Y nosotras vamos a repasar nuestros looks favoritos de la noche. Porque no faltó el rojo, el brillo, las joyas y todo eso que nos recuerda a la Navidad. Pero si las lentejuelas esta año han vuelto con más fuerza que nunca y son una gran tendencia, en esta fiesta del glamur anoche en Madrid no fueron protagonistas. Y sin duda, Ana Padilla y Paz Padilla le ha robado el protagonismo a Ana Boyer e Isabel Preysler. ¿Preparada? Aquí tienes toda la inspiración necesaria para tus fiesta de Navidad.

Paula Echevarría con sandalias rojas de Luis Onofre

Paula Echevarría

Anna Padilla de Isabel Sanchis

Anna Ferrer Padilla

Paz Padilla con vestido cut-out de lunares

Paz Padilla

Victoria Federica de Claro Couture

Teresa Andrés con total look de Dior y Joyas Antiguas Sardinero

Isabel Preysler con vestido de transparencias y gran volumen

Isabel Preysler

Ana Boyer con vestido asimétrico con cut-out de terciopelo

Ana Boyer

Laura Matamoros de Jorge Redondo y Joyas Antiguas Sardinero