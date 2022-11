Paz Padilla se olvida de sus compañeros de “Sálvame” en su regreso a Mediaset

Paz Padilla vuelve a formar parte de la familia de Mediaset después de que la empresa la readmitiera tras su polémico despido. La presentadora protagonizó un tenso desencuentro con Belén Esteban ya abandonó en pleno directo su puesto de trabajo en “Sálvame”, un abandono con el que el grupo audiovisual motivó su cese. Pero la casa y la gaditana llegaron a un acuerdo para evitar terminar en los tribunales y, aunque todavía no se le ha asignado un nuevo proyecto televisivo, la humorista ya forma parte de la plantilla. De hecho, no se perdió la cena de Navidad que se celebró el 28 de noviembre.

A la velada solo estaban invitados los presentadores de Mediaset, y allí coincidió con Carlota Corredera, Terelu Campos, María Patiño y Nuria Marín, antiguas compañeras de “Sálvame”. Sin embargo, pese al reencuentro, la gaditana prefirió compartir mesa con las caras más visibles de “Got Talent”, y no parece que pasara mucho tiempo con los del magacín vespertino de Telecinco. Así, aunque ha compartido imágenes con Christian Gálvez, Patricia Pardo, Joaquín Prat, Santi Millán o Emma García, ni rastro de una fotografía junto a las personas con las que trabajó durante más de una década en el programa de corazón más conocido de la televisión.

“Ellos siempre estuvieron”, dice Paz Padilla sobre los compañeros que aparecen en la publicación que ha compartido sobre la cena de presentadores de Mediaset.

Lo cierto es que la salida de la actriz de “Sálvame” no fue del todo cordial, y los pocos compañeros con los que siguió en contacto después, como Alonso Caparrós, no acudieron a la cena porque no son presentadores.

La relación de Paz Padilla con determinados colaboradores del programa siempre se ha puesto en entredicho, y más allá de su bronca con Belén Esteban, también ha protagonizado otros desencuentros con diferentes tertulianos a lo largo de su trayectoria en “Sálvame”.