Vicky Martín Berrocal tiene el look más cómodo para tus viajes de diciembre con las New Balance que llevan las mujeres que más saben de moda

Vicky Martín Berrocal no se quita sus zapatillas New Balance de confianza. Es un hecho. Da igual que sea para sus looks más fashions como para un look de viaje en el aeropuerto para este puente de diciembre con chándal negro porque siempre es tendencia y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Porque Vicky ha estado pasando el fin de semana junto a su hija Alba Díaz en el norte de España, y ahora ya está de vuelta a Madrid con este chándal negro y New Balance que podría ser el perfecto look de cualquier famosas en Nueva York, mientras nosotras nos recuperamos de la dura eliminación de España de Luis Enrique. Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda este otoño al mismo nivel que las UGG mini de Pala Echevarría o los botines de brillos de Anabel Pantoja.

Una de las zapatillas que ha despertado grandes pasiones en el último año han sido las New Balance 993 Core como las de Vicky Martín Berrocal. Un modelo que, si bien no puede compararse con los precios de reventa que alcanzan algunas de las siluetas más destacas de firmas como Nike en colaboración con grandes marcas o diseñadores como el difunto Virgil Abloh, ha logrado convertirse en una de las zapatillas más codiciadas del momento. Y nosotras las hemos encontrado en la web de New Balance en algunas talla, así que si calzas más de un 40, estás de enhorabuena. Porque se han convertido en el calzado favorito de la diseñadora para este mes de diciembre.

MADE in USA 993 Core, de New Balance (240 euros)

New Balance de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @newbalance

Y Vicky Martín Berrocal no ha dudado en llevarse sus New Balance favorita de viaje.