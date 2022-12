Las botas UGG de Paula Echevarría que son más tendencia que las botas altas de tacón con vaqueros

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG ultra mini que Paula Echevarría luce en su versión mini, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados. Si alguien la encuentra que nos avise, porque nosotras estamos como locas buscándolas. Y eso que es su día juramos y perjuramos que nunca volveríamos a llevar botas UGG, pero amigas, al igual que Paula Echevarría, hemos vuelto a caer en estas botas calentitas y cómodas y con este mes diciembre de lo más frío que tenemos en Madrid, no nos las vamos a quitar.

Porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks de otoño que unos vaqueros claritos de tiro alto, además que Paula Echevarría también ha sacado a pasear sus botas UGG favoritas como Sara Carbonero. Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible. Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas Classic Ultra Mini con plataforma, que ya se han agotado en todos lados y que en España y que ahora también luce Paula Echevarría pero en su versión sin plataforma. ¿Las necesitamos en nuestra vida? Obviamente. Ya lo decía Joan Smalls, aquellas botas con las que las chicas de Gossip Girl descansaban entre rodajes,han vuelto. Con o sin plataforma, y más cortas, pero hemos vuelto directas a los 2000.

Botas clasic ultra mini, de UGG (159, 95 euros)

Botas classic ultra mini. FOTO: UGG

Sarah Jessica Parker fue de las primeras en defenderlas, por las mismas calles de Nueva York por las que su personaje Carrie Bradshaw solo caminaba en Manolos. Y ahora han vuelto con plataforma en todas las insiders de moda e influencers.