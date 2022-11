El abrigo de Zara de Vicky Martín Berrocal es elegancia hasta con New Balance y es nuestra primera compra del Black Friday

¿La mejor manera de empezar el jueves? Pues contaron que Zara ya ha marcado en su app y su web que prendas estarán rebajadas dentro de unas horas para el Black Friday, así que café en mano a llenar nuestra cesta de la compra. Y entre las cosas que vamos a aprovechar para comprar en Black Friday, está este abrigo de Zara en color camel de lo más elegante que ya luce Vicky Martín Berrocal por las calles de Madrid. Un abrigo que ella hace que sea elegante hasta con un look básico de camiseta, vaqueros y zapatillas New Balance en gris. Porque para estos días de frío que tenemos adelantando este invierno 2023, solo necesitamos un buen abrigo de paño como el de Vicky Martín Berrocal. Porque un buen abrigo, además de hacerte el look, te hace ir calentita y después no pasar frío en los sitios que vayas con calefacción o mientras vemos el Mundial de Qatar 2022 como hacía ayer su hija Alba.

Son las zapatillas favoritas de las mujeres que mejor visten, y nosotras no tenemos ninguna duda de que también las queremos en nuestro armario (o zapatero). Sí, amigas, estamos hablando de las New Balance más deseadas por todas las ‘insiders’ de moda este otoño al mismo nivel que las UGG mini de plataforma. Además, las dos están igual de agotadas y casi imposible encontrarlas. Pero Vicky Martín Berrocal ya ha estrenado sus nuevas zapatillas New Balance por las calles de Madrid y nos ha dejado claro que nosotras también necesitamos unas para darles ese rollo a todos nuestros looks con este abrigo camel de Zara.

Porque Vicky Martín Berrocal es toda la elegancia que necesitamos con un abrigo de paño camel, ya sea con vaqueros blancos desflecados en el bajo y con zapatillas New Balance. Lo que tenemos claro es que nuestra primera compra del Black Friday va a ser un abrigo de Zara como el de la diseñadora.