Nuria Roca nos enseña cómo llevar chaleco en invierno con una camisa de cuadros

Se trata de una de las prendas más versátiles, pero a la vez más difícil de combinar del armario femenino. Y si el año pasado vimos como su versión de punto y a modo de jersey se convertía en la estrella de muchos de los mejores looks de la anterior temporada invernal, y después los diseños más bohemios con estampados, cuya máxima defensora fue sin duda María Pombo, empezaban a llenar las estanterías de Zara y alguna tienda más, para acabar con el modelo sastre se encumbraba como el rey del verano. Pero este año parece que le ha tocado el turno a su versión más clásica y maxi, esa que podría pasar perfectamente por abrigo. Hablamos del chaleco invernal y sus múltiples combinaciones.

Si bien es cierto que siempre he querido hacerme con un modelo de un material más abrigado, como la lana o el paño, y de un largo por aproximadamente la rodilla, el no saber si voy a ser capaz de combinarlo adecuadamente me ha frenado mucho. Una de las musas del street style, Olivia Palermo, es quizás la mayor defensora de esta prenda, quien no duda en lucirla en todo tipo de versiones y con todo tipo de looks, demostrando así sus muchas posibilidades.

Pero lo cierto es que no hace falta irnos hasta Nueva York para encontrar la manera perfecta de integrar esta prenda en cualquier look, ya que una de nuestras colaboradoras de televisión favoritas acaba de darnos toda una lección de estilo con un modelo en color beige de la firma Sandro. Se trata de Nuria Roca y la última foto que ha compartido en su Instagram, donde podemos ver a la presentadora luciendo un modelo de este tipo combinado magistralmente con una camisa de cuadros en tonos azules y beige a juego de la firma Sessùn.

Camisa holgada Deliwool con estampado de cuadros, de Sessùn FOTO: Sessùn

Para completar el look, Nuria ha lucido unos vaqueros negros de pernera ancha de Zara.