Nuria Roca sabe que las Converse blancas de toda la vida se llevan con pantalones de vestir y camisa en modo jefaza

Si hay un uniforme tendencia este otoño 2022, ese es el de jefaza. Y hablando de jefazas, no hay nadie mejor que Nuria Roca para lucirlo durante todos estos meses antes de Navidad. Porque cuando hablamos de la tendencia jefaza, hablamos de todas esas prendas y looks que nos trasladan a la estética más masculina y de oficina, como todos esos pantalones de estilo sastre, las camisas o las blazers. Y hablando de pantalones de vestir, sin duda, esta temporada los que más hemos visto y vamos a ver, son los de la cintura doblada, porque nunca fallan y son tendencia. Al igual que las camisas oversize en tonos azules y con rayas. Una mezcla de todas esas tendencias es el último look que Nuria Roca nos ha mostrado en su cuenta de Instagram mientras esperamos para ver su estilismo estrella de la semana en ‘El Hormiguero’. Porque estilismos a la semana hay muchos, pero nuestros favoritos siempre son el jueves por la noche para ver a Tamara Falcó y Nuria Roca en la televisión.

Un look de jefaza que Nuria Roca no ha dudado en combinar con una Converse de toda la vida, de bota y blanca. Aunque eso sí, ayer era el día oficial para las celebrities de sacar del armario son UGG de bota o las mini de plataforma tan en tendencia. Sara Carbonero, Paula Echevarría o Dulceida, pero la presentadora valenciana ha querido apostar por sus zapatillas de confianza, mientras Anabel Pantoja ha triunfado con unos botines rojos de plataforma.

¿Cómo copiar el look de jefaza de Nuria Roca?

1. Necesitas una camisa azul oversize de rayas, ya puede ser tuya o de tu novio, padre o hermano.

2. Unos pantalones de vestir de pinzas en azul marino, con la cintura doblada o normal.

3. Rescatar del zapatero tus zapatillas Converse blancas de bota de toda la vida.