Necesitamos una falda midi plateada como la de Nuria Roca para todas nuestras cenas de Navidad

Amigas, solo quedan 12 días para que se Navidad. Y esa es la mejor forma de superar este martes 13 de diluvio (de nuevo) en Madrid. Eso sí, esperemos no tener más mala suerte. Pero sin duda, nuestras máxima inspiración del día es Nuria Roca con esta falda midi plateada que ha elegido para ir a la cena de Navidad de Antena 3. Eso sí, esperemos que haya sido más tranquila que la de Telecinco y no termine con otro caso de Alba Carrillo y su vestido de la venganza de Zara. Porque aunque aún quede poco más de una semana para que empiecen las fiestas navideñas, estas semanas todos estamos teniendo diferentes cenas, comidas y diferentes eventos relacionados con la Navidad y por eso necesitamos pensar en todos nuestros looks que vamos a llevar. Y como siempre, nosotras nos fijamos en todos los estilismos de las celebrities e influencers para inspirarnos para todos nuestros eventos navideños. Si ayer era la falda de lentejuelas rojas de Zara que llevaba Carmen Gimeno con un jersey y botas, hoy es el look plateado de Nuria Roca que no puede ser más Navidad. Y ya hemos descubierto que es de Karl Lagerfeld y lo hemos encontrado rebajado en Zalando.

No hay nada más navideño y festivo que los looks en plateado y en dorado, y este invierno aún son más tendencia como las lentejuelas. Pero no solo para las comidas y cenas navideñas, las lentejuelas han vuelto con más fuerza que nunca y van a ser máxima tendencia este invierno para terminar 2022 y empezar 2023.

Nuria Roca en la cena de Navidad de Antena 3. FOTO: Jose Ignacio Viseras GTRES

Blusa Monogram, de Karl Lagerfeld (174,30 euros)

Blusa plateada. FOTO: Karl Lagerfeld

Falda de tubo, de Karl Lagerfeld (199,95 euros)

Falda tubo. FOTO: Karl Lagerfeld

Y no lo decimos solo nosotras, si no que ha sido confirmada por la plataforma Lyst, en su último informe: “Al tiempo que se relajaban las medidas de seguridad, el regreso de la temporada de festivales musicales y del ocio nocturno trajeron consigo el resurgimiento de la ropa de salir. Tal y como ocurrió en los años veinte, los dobladillos cortos fueron una de las tendencias de más rápido crecimiento en 2021: las búsquedas de minifaldas y minivestidos subieron un 221 % interanual. Las búsquedas mundiales de zapatos de tacón alto han crecido a un ritmo constante desde mayo y las plataformas disco heels se dispararon un 233 % en el mismo mes”.