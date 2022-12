Paula Echevarría se marca un Cristina Pedroche en las Campanadas con este mono de encaje de firma española

Paula Echevarría se ha convertido en una de nuestras grandes protagonistas de las últimas semanas con todos los lookazos que se está marcado. Desde las botas UGG mini más virales, a las botas más altas o los vestidos de lentejuelas y flecos. Y para la segunda semifinal de ‘Got Talent’ no podía ser menos. La actriz (y jurado) de 45 años se ha marcado un lookazo de esos que no pueden ser más sexy y en tendencia y que podría llevar la mismísima Cristina Pedroche para dar las Campanadas en Nochevieja. Porque Paula Echevarría acaba de demostrar que no hay edad para lucir un mono de encaje y transparencias de lo más sexy que nosotras también querríamos atrevernos a llevarlo para todas nuestras fiestas de Navidad. Pero no solo el mono, también una melena muy larga ondulada al más puro estilo sirena. O lo que es lo mismo, la actriz asturiana se ha pasado todas las casillas del juego de la moda con este último estilismo para brillar como jurado en el programa de Telecinco. Que también ha hecho que se emociones y acabe llorando con una de las actuaciones. Y es que Paula, con esos looks de mujer empoderada y sexy, también nos está dejando ver su lado más sensible con los participantes de esta edición del ‘talent show’.

Como todas las Navidades, las lentejuelas, el terciopelo y el satén van a ser protagonistas, pero este año hay una nueva tendencia que se ha bajado de las pasarelas y los looks más inspiracionales. Y Paula Echevarría nos acaba de dejar claro que el encaje también lo va a ser.

Se trata de esta maravilla de mono transparente con pedrería firmado por Alicia Rueda Atelier, que Paula Echevarría ha combinado con una braguita de cintura alta que quedaba a la vista y unos salones también negros de Jimmy Choo.