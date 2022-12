¿Qué es el negging y cómo saber si lo están haciendo contigo?

Parece que últimamente nuestro vocabulario se ha llenado de palabras en inglés pensadas especialmente para explicar todas las casuísticas que pueden producirse en una relación amorosa. Cuando ya estábamos bastante familiarizados con el Ghosting apareció el Pocketing. Y ahora venimos a presentarte un término nuevo, que seguro que cuando oigas en qué consiste sabrás perfectamente a qué nos referimos. Incluso puede que tu mismo lo hayas sufrido.

Se trata del Negging, un concepto que descubrimos gracias Leila López Nieto, sexóloga y terapeuta de pareja y autora del cuaderno de ejercicios “365 días de pasión con tu pareja”, y que ella misma ha querido explicarnos a continuación.

“El negging es un término inglés que se ha puesto de moda en los últimos años para describir una forma de relacionarse en las parejas que se caracteriza por la crítica y los comentarios negativos. También hay ciertas personas que pretenden ligar utilizando observaciones dañinas para llamar la atención. Como podéis suponer, es una técnica muy poco recomendada y con baja tasa de éxito”, nos explica la experta.

Pero si nos centramos en las parejas, los estudios recientes han demostrado que el negging puede tener un efecto profundo en la autoestima de la persona a la que se dirige, lo cual afecta a la relación en general. A continuación, Leila nos explica cómo detectar si tu pareja te está haciendo negging y qué se puede hacer para prevenir o solucionar este problema.

El negging es un comportamiento que se caracteriza por la crítica destructiva, el descalificar al otro y los comentarios negativos. En una relación de pareja, el negging se refleja en comportamientos tales como ridiculizar a la otra persona, burlarse de sus opiniones y desacreditar sus logros y metas. Estos comportamientos pueden tener un efecto negativo en la dignidad de la otra persona sintiéndose minusvalorada por su pareja. Detectar si tu pareja te está haciendo negging puede ser difícil, ya que muchas veces se presenta de forma sutil. Todos hemos pasado por situaciones en las que nos sentimos incómodos con algo que nuestra pareja ha dicho, pero nos cuesta identificar el motivo. Una forma sencilla de detectarlo es prestar atención a las palabras utilizadas por tu pareja. Si siempre está criticando tus opiniones y éxitos, es una señal inequívoca de que está haciéndote negging.

Otra forma de percibirlo es prestar atención a los sentimientos que experimentas cuando estás con tu pareja. Si siempre te sientes inseguro, inadecuado o poco valorado, esto puede ser una señal de que tu pareja lo está practicando. Si notas estos sentimientos es importante tener una conversación sobre ello con tu pareja cuanto antes para tratar de mejorar la situación y hacerle ver que sus comentarios te lastiman.

Para prevenir el negging en una relación de pareja, es fundamental establecer límites claros. Esto significa que debes decirle a tu pareja, con total honestidad, qué tipo de comportamiento es aceptable y qué comportamiento no lo es dentro de vuestra relación. Por supuesto, es importante que entiendas que no es normal ni aceptable que tu pareja te haga comentarios despectivos o te trate de manera desvalorizante. Esto puede ser un signo claro de que estás inmerso en una relación tóxica. Si tras mantener una conversación sobre ello y exponérselo, tu pareja no está dispuesta a cambiar su comportamiento y continua tratándote de manera despreciativa, es el momento de considerar terminar la relación para siempre. ¡No lo permitas!