Las relaciones tóxicas también existen entre amigas y estas son las claves para detectarlo y salir de ellas

Solemos pensar que las relaciones amorosas y otro tipo de relaciones afectivas que tenemos en nuestra vida no se parecen. Que incluso los patrones que cometemos con las primeras no nos pasa en las segundas. O que simplemente no se produce el mismo tipo de interacciones. Pero si piensas eso debemos decirte que estás equivocado. Porque igual que hay “red flags” o banderas rojas en relaciones de pareja también las hay en relaciones de amistad, o incluso familiares. Como también puede darse el “ghosting” y un sin fin de fenómenos parecidos, por ejemplo del que queremos hablar hoy, las relaciones tóxicas.

Pero lo cierto es que en cuanto oímos esta palabra solemos pensar automáticamente que se refiere a vínculos amorosos, aunque eso no es tan cierto como creíamos. Silvia Congost, experta en conflictos de pareja y autora del libro ‘Personas tóxicas’ nos explica un poco más sobre este tema.

Para empezar hemos querido definir con ella a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una relación tóxica. Según Siliva, se trata de la relación con otra persona que, al vincularnos con ella, por su forma de ser, comportarse o tratarnos, nos hace sufrir y pasarlo mal. Puede que nos genere ansiedad, nos destruya la autoestima, nos lleve a caer en una depresión, obsesiones o incluso, de no alejarnos a tiempo, a enfermar a nivel físico.

¿Pueden darse entre amigos este tipo de relaciones?

Sí, por supuesto. Se pueden dar en cualquier ámbito de nuestra vida y en las amistades también. Los amigo tóxicos existen. En mi libro “Personas Tóxicas” describo algunos de ellos, como los amigos por interés, que se acercan a ti solo porque creen que pueden obtener algún beneficio, o los amigos cubo de basura, aquellos que te utilizan para desahogarse y vaciar su porquería interior una y otra vez sin descanso, pero si en algún momento los necesitas, nunca están disponibles para ti.

¿Cómo darte cuenta de que tienes una amistad tóxica?

Porque cuando quedas o hablas con esa persona te sientes peor que antes de hacerlo. Puede que notes que te quitan la energía y quedas exhausto, sin ganas de nada, puede que te juzguen y/o critiquen y que sientas cada vez más inseguridad, que te compares demasiado con ellos, que sean personas que se quejan constantemente y echan las culpas de todo a los demás, que te empujen a actuar de una forma que no encaja con tus valores, etc.

¿Necesito cortar con ella o puedo cambiarla?

Si se trata de alguien que es o ha sido importante para ti, siempre se puede probar a hablar con sinceridad con esta persona. Desde ti mismo, expresando cómo te sientes con eso que ocurre, qué es lo que te genera su forma de actuar o tratarte... Si es una persona mínimamente consciente, puede que se dé cuenta y que se sienta mal al saber cómo estás.

De lo contrario, si es alguien que al exponer tus sentimientos, le quita importancia o incluso, en el peor de los casos, aun te hace sentir peor, entonces aléjate de ella lo antes posible y sin mirar atrás. Lo mejor será que hagas contacto cero y que no quedes con ella nunca más. No te imaginas la ligereza que vas a sentir y el peso dantesco que te vas a quitar de encima. Cuesta, pero en estos casos, siempre vale la pena.