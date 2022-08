Señales de que ese match de Tinder te va a hacer ‘ghosting’ aunque parezca el hombre perfecto, palabra de psicólogo

Este nuevo término con el que cada día estamos por desgracia más familiarizados es para muchos expertos una forma de violencia, ya que la desaparición total de una persona con la que mantenemos algún tipo de relación afectiva, sea esta la que sea, sin explicación de por medio, consigue minar nuestra autoestima y afectarnos de forma negativamente. Muchas son las preguntas que surgen entorno a por qué pasa el “ghosting”, si es algo más habitual en un género que en otro o si son las redes y las nuevas tecnologías en general las que provocan de alguna manera esta horrible práctica.

Lo cierto es que es algo mucho más extendido de lo que piensas, por eso hemos querido preguntarle a la psicóloga Lucía Feito Crespo del Instituto Psicológico Cláritas sobre cómo podemos detectarlo y cómo superarlo en caso de que nos pase. Y esto es lo que nos ha contado:

¿Qué señales puedo detectar?

Hay una serie de señales que se dan en la mayoría de los casos en los que se da esta situación:

1. Percibimos falta de interés en ti, tus actividades y tu día a día.

2. La persona pone excusas para no quedar contigo.

3. La frecuencia de las conversaciones empieza a cambiar y su contenido también.

4. Percibes menos interacción en las redes sociales.

5. No muestran entusiasmo y afectividad en sus mensajes.

Las personas que realizan ghosting, en general, son personas que tienen dificultades para afrontar la incomodidad que les genera decir adiós o gestionar esta situación asumiendo la incomodidad y el rol en el que les sitúa, por lo que ya sea por cobardía o por falta de herramientas para gestionarlo de este modo, la evitación es la solución.

¿Cómo lo puedo gestionar?

En primer lugar, es importante no quedarnos anclados al hecho de que nos hayan hecho “ghosting”, tenemos que ser capaces de pararnos a pensar y contextualizar lo que ha ocurrido:

-El primer paso es valorar el tipo de vinculo que teníamos con esta persona. Las relaciones que construimos de manera online pueden ser un arma de doble filo, pues es fácil construirlas y destruirlas. Generalmente, los vínculos son menos intensos y fuertes, y estamos más preocupados por el hecho en sí y la falta de explicación que por la pérdida del vínculo con esta persona.

-Es muy frecuente que aparezca la culpa y esto es algo que no debemos asumir. Es normal que ante la ambigüedad, la incertidumbre, la falta de explicación o motivos convincentes tú te sientas culpable, o empieces a atribuirte a ti misma los motivos que le hicieron alejarse. Este punto es un elemento muy tóxico y no debemos atribuirnos motivos, sino asumir la frustración y la situación de que muchas veces no existen motivos.

-Acepta y gestiona las emociones que aparezcan y no te juzgues. El “goshting” puede ser un hecho doloroso y puede acarrear una serie de emociones que debemos aceptar, identificar y gestionar si no queremos que este hecho nos siga afectando y condicionando las futuras relaciones.

-No te avergüences por este hecho, apóyate y comparte tus emociones con otros factores de protección de tu vida (amigos familia, aficiones, etc..).

Los más importante es que no asumas tu toda la culpa y responsabilidad, pues esto puede impactar de manera muy perjudicial en tu autoestima. Contextualiza el hecho y entiende que a veces no hay motivos, o simplemente la persona no sabe gestionarlo o afrontarlo de otra manera.