Anabel Pantoja tiene claro que este es el look más cómodo para sobrevivir a los días de lluvia en Madrid

Anabel Pantoja sabe perfectamente que tan solo quedan 11 días para que sea Navidad y por eso, no hay aparición suya en la televisión que no sea pura inspiración para todas nuestras fiestas navideñas que vamos a tener en las próximas semanas. Anabel ha regresado de Canarias a Madrid unos días por sus compromisos laborales y por no perderse uno de los programas de Telecinco en los que participa y lo ha vuelto a hacer para inspirarnos. Si primero fueron los botines rojos, luego los botines Cenicienta, el vestido rojo más sexy o las botas plateadas de Primark, ahora Anabel Pantoja nos inspira con el look perfecto para los días interminables de lluvia que tenemos en Madrid. Porque nosotras ya nos podemos más con esta lluvia, no nos imaginamos Anabel Pantoja que está acostumbrada al clima de Canarias. Esto está siendo insoportable, pero por eso ella ha apostado por el estilismo más cómodo para los días de frío y lluvia de diciembre.

Y para un día así, Anabel Pantoja tiene claro que el uniforme perfecto es con un chándal gris, abrigo oversize y zapatillas blancas. Decía Karl Lagerfeld que el chándal es un símbolo de derrota y se equivocaba. Aunque hace muchos años que el chándal gris se haya visto obligado a quedarse en casa, ahora salen a la calle con los looks de las más fashions. Convertidas en el sedentario uniforme de la nueva comodidad, las sudaderas y los jogger son el nuevo uniforme del street style.

El chándal de Anabel Pantoja es de la marca española ‘Aire Retro’ y es tanto para chico como para chica.

Jogging ‘me calaste’, de Aire Retro (52 euros)

Jogging 'me calaste'. FOTO: Aire Retro

Un chándal gris que como ha demostrado Anabel Pantoja es perfecto para llevar en días fríos de lluvia con abrigo overzise y zapatillas blancas.